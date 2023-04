Rassismus-Skandal um PSG-Trainer?

IMAGO/Baptiste Autissier

Gegen PSG-Trainer Christophe Galtier wurden interne Ermittlungen eingeleitet

Schwere Vorwürfe gegen PSG-Trainer Christophe Galtier. Der 56-Jährige soll seine eigenen Spieler beim OGC Nizza in der letzten Saison rassistisch beleidigt haben. Vorgeworfen wird ihm das von seinem früheren Sportchef in einer E-Mail, die französischen Medien zugespielt wurde. Paris Saint-Germain hat bereits reagiert.

Hat PSG-Trainer Christophe Galtier die Spieler des OGC Nizza in einem persönlichen Gespräch mit seinem damaligen Sportdirektor Julian Fournier rassistisch beleidigt? Dieser schwere Vorwurf steht seit Dienstagabend im Raum, nachdem "RMC Sports" die Echtheit einer Mail bestätigte, die Fournier im vergangenen Jahr an die Besitzer des Klubs geschickt hat.

In besagter Mail behauptet Fournier, dass Galtier ihm gegenüber gesagt habe, dass es in der Mannschaft "nicht so viele Schwarze und Muslime" geben dürfe. "Er meinte zu mir: 'Letzte Nacht war ich in einem Restaurant und jeder hat zu mir gesagt, wir haben ein Team von Schwarzen'", schrieb der Sportdirektor, der seinen Posten in Nizza frühzeitig niederlegte und damals von unüberbrückbaren Differenzen mit Galtier sprach.

Weiter soll Galtier ihm gegenüber gemeint haben, die Mannschaft des OGC Nizza passe nicht zu dem, was die Menschen in der Stadt und er persönlich wollen. "Es gab keine sportlichen Argumente, nur religiöse und Hautfarben-Argumente", schrieb Fournier.

PSG ermittelt gegen eigenen Trainer

So schwer die Vorwürfe wiegen: Noch, so betonte "RMC Sports" nach Erhalt der Mail, stehe "Wort gegen Wort". Allerdings nehmen die Pariser Verantwortlichen die Angelegenheit sehr ernst. Noch am Mittwochvormittag wurden "RMC Sport" zufolge interne Untersuchungen eingeleitet. Auf ein öffentliches Statement verzichteten die Pariser zunächst.

Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, wäre eine sofortige Entlassung Galtiers unumgänglich, heißt es. Aus dem Umfeld von Klubchef Nasser Al Khelaïfi wurde "RMC Sports" versichert, dass man nichts von den Vorfällen gewusst habe, als man den Trainer im vergangenen Sommer vom OGC Nizza verpflichtete.

"Wenn das bekannt gewesen wäre, hätte Galtier niemals bei PSG unterschreiben können. Das wäre unmöglich gewesen", zitiert der Sender eine anonyme Quelle aus dem Kreise Al Khelaïfis.

"Wenn ich verrate, warum wir uns wirklich gestritten haben, ..."

Im vergangenen September hatte sich Fournier bereits ausführlicher zu seinem Zerwürfnis mit Galtier geäußert. Schon damals ließ er durchblicken, dass in den gemeinsamen Monaten in Nizza etwas Schwerwiegendes vorgefallen war.

"Wenn ich verrate, warum wir uns wirklich gestritten haben, wird Christophe nie wieder eine Umkleidekabine betreten. Weder in Frankreich noch in Europa. Diese Dinge haben mich tief getroffen. Wir hatten sehr unterschiedliche Positionen", sagte Fournier damals in der Sendung "After Foot".