SGE bestätigt Kamada-Aus - Schlägt der BVB zu?

IMAGO/Revierfoto

Daichi Kamada verlässt Eintracht Frankfurt

Daichi Kamada wird Eintracht Frankfurt nach der Saison verlassen. Das bestätigten die Hessen am Mittwoch. Womöglich steht ein Wechsel zum BVB bevor.

Daichi Kamada wird seinen auslaufenden Vertrag bei Eintracht Frankfurt nicht verlängern und die SGE nach sechs Jahren verlassen.

"Gerne hätten wir Daichi auch in Zukunft bei der Eintracht gesehen, doch die Interessen des Spielers gingen damit nicht einher", wird Sportvorstand Markus Krösche in einer Mitteilung zitiert: "Wir bedanken uns für seinen Einsatz für die Eintracht und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute."

Diese könnte bei Borussia Dortmund liegen. Der Japaner wurde zuletzt immer wieder mit einem Wechsel zum BVB in Verbindung gebracht.

Dem widersprach Transfer-Experte Florian Plettenberg von "Sky" allerdings zuletzt: "Dortmund und Kamada ist kalt. Da gibt es seit zwei, drei Wochen keinen Kontakt. Ihn zieht es eher ins Ausland", so der Journalist, der die spanischen Klubs FC Barcelona und Atlético Madrid als mögliche Abnehmer nannte.

Glaubt man einem Tweet des Reporters Matteo Moretto, der für das spanische Portal "Revelo" arbeitet, gibt es mit Blick auf einen Kamada-Wechsel nach Spanien jedoch aktuell keine Bewegung. Stattdessen sollen ihm zufolge der FC Liverpool und der FC Bayern "das größte Interesse" am Noch-Frankfurter haben.

Mischt der FC Bayern bei Kamada mit?

Wie intensiv sich der deutsche Rekordmeister tatsächlich mit Kamada beschäftigt, bleibt jedoch unklar. Denn "Sport1"-Chefreporter Kerry Hau verwies die am Mittwochnachmittag aufgekommenen Gerüchte postwendend ins Reich der Fabel. "Was die Offensive betrifft, sehen die Verantwortlichen nur auf der Mittelstürmer-Position Bedarf", teilte Hau ebenfalls via Twitter mit.

Kamada war 2017 für eine Ablösesumme von 1,6 Millionen Euro vom japanischen J-League-Klub Sagan Tosu an den Main gekommen. Sein Marktwert soll inzwischen bei rund 40 Millionen Euro liegen. Der 26-Jährige absolvierte bisher 170 Pflichtspiele (37 Tore) für den Europa-League-Sieger.