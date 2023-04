Schlägerei in der Bayern-Kabine? Eklat um Mané und Sané

IMAGO/Gary Oakley

Sadio Mané soll mit Leroy Sané aneinander geraten sein

Nach der 0:3-Pleite bei Manchester City im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League hängt der Haussegen beim FC Bayern offenbar mächtig schief. In der Kabine soll es zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen sein.

Wie "Bild" und "Sport1" berichten, soll Sadio Mané Leroy Sané nach der Niederlage in den Katakomben des Etihad-Stadions ins Gesicht geschlagen haben. Demnach wurde der deutsche Nationalspieler an der Lippe getroffen, diese sei geschwollen.

Vor der Eskalation soll es zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen Mané und Sané gekommen sein. Der Senegalese sei darüber verärgert gewesen, wie Sané auf dem Platz mit ihm redet.

Dann sei er aufgesprungen und habe dem früheren ManCity-Profi einen Schlag ins Gesicht verpasst. Das Duo musste von anwesenden Mitspielers auseinander gezerrt werden.

Der Ursprung des Zoffs entstand schon während des Spiels. Nach einer Abstimmungsschwierigkeit mit Mané diskutierte Sané lautstark auf dem Platz und kritisierte seinen Mitspieler offenbar scharf. Anstatt anspielbereit zu bleiben, entschied sich Mané für einen Sprint und wartete auf einen Steilpass.

Die Auseinandersetzung wurde von Kameras eingefangen.

Auf Anfrage der "Bild"-Zeitung wollte sich der FC Bayern nicht zu dem Eklat äußern. Mané dürfte aber mindestens eine ordentliche Geldstrafe drohen.

FC Bayern braucht großes Fußball-Wunder

Den Traum vom Henkelpott wird der FC Bayern wohl begraben müssen. Nach einem niederschmetternden 0:3 (0:1) im Viertelfinal-Hinspiel des Giganten-Duells mit Manchester City kann den Münchnern nur noch ein großes Fußball-Wunder helfen.

Der Spanier Rodri (29.), Bernardo Silva (70.) und Erling Haaland (76.) sorgten für die erste Niederlage der Bayern in der laufenden Saison der Königsklasse, das Halbfinale ist vor dem Rückspiel am Mittwoch kommenden Woche in weite Ferne gerückt.