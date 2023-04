Rummenigge kritisiert Bayern-Stars: "Das reicht nicht!"

IMAGO/Revierfoto

Der FC Bayern ging in Manchester mit hängenden Köpfen vom Platz

Individuelle Fehler haben für die deutliche 0:3-Niederlage des FC Bayern bei Manchester City gesorgt. Das kann passieren, sollte es auf diesem Niveau aber nicht, findet Ex-Profi Michael Rummenigge.

Trotz einer über weite Strecken ansprechenden Leistung stand der FC Bayern nach den 90 Minuten im Etihad-Stadion von Manchester mit leeren Händen da. Wie viele andere sah auch Ex-Profi Michael Rummenigge eine "bittere Niederlage". In seinen Augen begann das Unheil aber nicht etwa erst mit dem schweren Fehler von Dayot Upamecano vor dem 2:0, sondern bereits mit dem ersten Treffer der Engländer.

"So leid es mir tut, aber dieser Ball war haltbar. Es klingt hart, doch Bayerns Torwart Yann Sommer ist einen Kopf zu klein, eine Hand zu kurz, ganz wie man will", urteilte der 59-Jährige in seiner "kicker"-Kolumne. Sommers 1,83 Meter "reichen auf dem Niveau nicht", befand der ehemalige Profi, der überzeugt ist: "Manuel Neuer hätte den Ball gehalten."

Als noch krasseren Fehler bezeichnete Rummenigge den Aussetzer von Innenverteidiger Upamecano vor dem 2:0. Solche Patzer "darf man sich auf diesem Niveau nun mal nicht leisten", schrieb der ehemalige Bayern-Profi.

Immerhin: Abgeschrieben hat Rummenigge den FC Bayern noch nicht. Fußballwunder seien zwar selten, "aber es gibt solche Tage. In München ist alles möglich", meinte er. Allerdings ist sich auch der 59-Jährige bewusst, welcher Brocken auf die Münchner wartet, schließlich ist ManCity "bärenstark und ein Favorit auf den Gewinn" der Champions League.

Tuchel bleibt "eine gute Lösung" für den FC Bayern

Perspektivisch macht sich Rummenigge wenig Sorgen um den FC Bayern. "Tuchel wird jetzt die Meisterschaft holen und dann mit gezielt verpflichteten neuen Leuten angreifen", blickte er voraus.

Dass der neue Trainer im Falle einer verpassten Meisterschaft womöglich schon wieder entlassen werden könnte, kann sich der Ex-Profi nicht vorstellen. "Diese Blöße werden sich die Bosse Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic, die in große Fußstapfen getreten sind bei Bayern, nicht geben. Natürlich sind sie mit dem Trainerwechsel ins Risiko gegangen, aber Tuchel bleibt eine gute Lösung."