Torwart-Legende fordert DFB-Aus von Neuer: "Zeit vorbei!"

O.Behrendt via www.imago-images.de

Manuel Neuer (l.) hat bisher 117 Mal für Deutschland gespielt

In der Nationalmannschaft konnte Uli Stein nach nur sechs A-Länderspielen in den 1980er-Jahren und Streitigkeiten mit dem damaligen Teamchef Franz Beckenbauer keinen bleibenden Eindruck hinterlassen, in der Bundesliga wurde er mit über 500 Einsätzen für Arminia Bielefeld, den Hamburger SV und Eintracht Frankfurt aber zu einer wahren Legende. Nun hat sich die Torwart-Ikone klar gegen eine Rückkehr von Manuel Neuer ins Tor des DFB-Teams ausgesprochen.

Der Kapitän der Nationalmannschaft, der seit seinem WM-Urlaub an den Folgen eines schweren Ski-Unfalls laboriert, peilt spätestens im Sommer die Rückkehr in den Kasten des FC Bayern sowie danach auch ins DFB-Tor an.

Uli Stein meldete gegenüber dem "kicker" aber große Zweifel daran an, dass Neuer jemals wieder zu seiner alten Leistungsstärke finden wird: "Das kann ich mir nicht vorstellen. In der Nationalmannschaft habe ich seine Leistungen schon lange nicht mehr so gut gesehen. Bei der letzten WM war er an vier der fünf Gegentore beteiligt", so der 68-Jährige, der mit dem HSV selbst zweimal Deutscher Meister und einmal Europapokalsieger der Landesmeister wurde.

Für Stein steht beim Blick auf Neuer fest: "Seine Zeit in der Nationalmannschaft ist vorbei!"

Stein fordert Eintracht-Keeper als neue Nummer eins im DFB-Tor

Der Spielführer des DFB-Teams hat bisher 117 Länderspiele zu Buche stehen - so viele wie kein deutscher Torhüter jemals zuvor. Während Stein ihm auf Vereinsebene noch einmal das Comeback zutraut, sei die Karriere in der Nationalmannschaft aber passé, prophezeit der gebürtige Hamburger.

Als neue Nummer eins im deutschen Tor würde sich Stein, der 1986 ohne Einsatz Vize-Weltmeister wurde, übrigens nicht Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona wünschen.

Auf die Nachfrage des Fachmagazins, wen er für den derzeit besten deutschen Schlussmann halte, legte sich Stein fest: "Trapp, weil er in den vergangenen eineinhalb Jahren die besten und konstantesten Leistungen gebracht hat. Nur das zählt. Ter Stegen kann ich aus der Entfernung zwar nicht ganz so gut beurteilen, aber ich habe von ihm noch nie so viel gehalten."

Ter Stegen sei für Stein "sicher immer einer der vier, fünf besten Torhüter in Deutschland, aus meiner Sicht aber nie auf dem Sprung zur Nummer eins."