Mané in München schon länger in der Kritik

IMAGO/Revierfoto

Sadio Mané soll sich beim FC Bayern unbeliebt gemacht haben

Nach seiner handfesten Auseinandersetzung mit Sturmkollege Leroy Sané drohen Sadio Mané beim FC Bayern Konsequenzen. Teamintern wird der Senegalese offenbar schon länger kritisch gesehen.

Was für ein Chaos an der Säbener Straße: Nach dem umstrittenen Trainerwechsel, der bislang nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat, sorgt nun der Kabinen-Eklat zwischen Sadio Mané und Leroy Sané beim FC Bayern für Unruhe.

Die beiden Angreifer waren nach der bitteren 0:3-Klatsche bei Manchester City in der Champions League am Dienstagabend erst verbal und kurz darauf auch körperlich aneinandergeraten.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge beraten die Klub-Verantwortlichen aktuell über mögliche Strafen, Vorstandschef Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic sollen an den Gesprächen beteiligt sein.

Eine offizielle Stellungnahme zu dem kolportierten Vorfall hat der Rekordmeister bislang nicht abgegeben.

FC Bayern: Teamkollegen rätseln über Sadio Mané

Für Mané könnte die Luft in München derweil langsam dünn werden. Seit seiner schweren Verletzung im November rennt der 31-Jährige seiner Form hinterher, von einem Stammplatz ist er momentan weit entfernt.

Auch abseits des Platzes hat sich der erfahrene Nationalspieler offenkundig keine Freunde gemacht. Mit dem mittlerweile entlassenen Trainer Julian Nagelsmann lieferte sich Mané dem Vernehmen nach einen Streit, bei dem der Spieler seinen direkten Vorgesetzten zusammengestaucht haben soll.

"Sport1"-Reporter Kerry Hau will zudem erfahren haben, dass "mehrere Mitspieler in Mané schon länger ein Rätsel" sehen. In den täglichen Einheiten würde sich der frühere Liverpool-Star nämlich "ähnlich schwach" zeigen wie in den Spielen. Warum er den Ruf des Vorzeige-Teamplayers besitze, ist einigen Bayern-Profis anscheinend schleierhaft.

Mané war im Vorsommer für 32 Millionen Euro zum FC Bayern gewechselt. Sein Vertrag dort ist bis 2025 gültig.