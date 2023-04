Chelsea lädt Nagelsmann zu Vorstellungsgespräch ein

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Nach seinem Aus beim FC Bayern wohl ein Kandidat bei Chelsea: Julian Nagelsmann

Nach seinem Aus beim FC Bayern ist Julian Nagelsmann einer der begehrtesten verfügbaren Trainer auf dem internationalen Transfermarkt. Sein Flirt mit dem FC Chelsea scheint nun heißer zu werden.

Während der FC Bayern auch unter dem neuen Übungsleiter Thomas Tuchel nicht in die Spur findet, hat Julian Nagelsmann aktuell unerwartet viel Freizeit. Diese verbringt der 35-Jährige vornehmlich mit seiner Partnerin Lena Wurzenberger, mit der er erst am Mittwochabend ein Eishockeyspiel in München besuchte.

Schon bald könnte es für Nagelsmann aber wieder ernst werden: Der freigestellte Coach gilt als aussichtsreicher Kandidat beim englischen Einkaufsmeister FC Chelsea.

Nach dem Rauswurf von Graham Potter, pikanterweise einst Nachfolger von Thomas Tuchel in London, hat Blues-Legende Frank Lampard den Trainerjob bis zum Saisonende übernommen. Im Sommer wird der in der Vergangenheit bereits gescheiterte Ex-Profi seinen Platz allerdings wieder räumen müssen.

Neben dem Spanier Luis Enrique wird Nagelsmann dabei als Top-Anwärter gehandelt. Mehr noch: Laut "Bild" soll der Deutsche zeitnah "die Gelegenheit bekommen, sich persönlich bei den Bossen vorzustellen und seine Ideen zu präsentieren."

Nach Aus beim FC Bayern: Nagelsmann-Wiedersehen mit Vivell?

Beim FC Chelsea würde er auf einen alten Bekannten treffen. Ende des Vorjahres war Christopher Vivell als Technischer Direktor zu dem Premier-League-Vertreter gewechselt. Der 36-Jährige war zuvor Kaderplaner bei RB Leipzig und hatte dort von 2020 bis 2021 mit Nagelsmann zusammengearbeitet.

Bereits in der Vorwoche war Luis Enrique, der zuletzt die spanische Nationalmannschaft bei der WM in Katar betreut hatte, nach London geflogen, um mit Chelsea-Boss Todd Boehly zu verhandeln. Die Chancen auf eine Einigung stünden nicht schlecht, hatte "Mundo Deportivo" geschrieben. Eine Einigung gab es bisher jedoch nicht.