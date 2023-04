Strafe, Sperre, Rausschmiss? Diese Strafen drohen Mané

IMAGO/Sebastian Frej

Sadio Mané hat beim FC Bayern für einen Eklat gesorgt

Dicke Luft beim FC Bayern: Nach dem Schlag von Sadio Mané gegen Leroy Sané stehen die Verantwortlichen unter Druck. Klar ist: Der Vorfall darf und wird nicht ohne Konsequenzen bleiben. Die Frage ist, wie der Klub den Superstar bestrafen wird. Welche Optionen hat der Rekordmeister?

Dass Sadio Mané nach dem Schlag gegen Leroy Sané ungeschoren davonkommt, ist im Grunde ausgeschlossen. Zwar sind Auseinandersetzungen zwischen zwei Teamkollegen nichts außergewöhnliches. Handfeste Übergriffe sind aber der Gipfel der Eskalationsskala. Vor allem, wenn sie öffentlich werden und es in die weltweiten Schlagzeilen schaffen.

Für den FC Bayern kommt dieser Vorfall zur absoluten Unzeit. Die Aufbruchstimmung unter Thomas Tuchel hat mit dem Pokal-Aus und der Champions-League-Pleite in Manchester schon genug gelitten. Dass Deutschlands Vorzeigeklub nun auch noch einen handfesten Skandal zu moderieren hat, macht die Lage ungleich komplizierter.

Am Donnerstagvormittag starteten beide Protagonisten des Kabinen-Zoffs zunächst wie vorgesehen ins Mannschaftstraining. Aufnahmen zeigen sowohl Sadio Mané als auch Leroy Sané zu Beginn der Übungseinheit an der Säbener Straße.

Die Klubführung bespricht sich zeitgleich wohl noch, ob und falls ja, welche Strafen sie vereinsintern verhängt.

Wie reagiert der FC Bayern auf den Mané-Skandal?

Die Frage ist, wie der Rekordmeister auf den Vorfall reagieren wird. Welche Optionen stehen den Verantwortlichen zur Verfügung? Eine Übersicht.

1. Eine Geldstrafe. Es wäre die mildeste aller Strafen. Der FC Bayern könnte Mané zur Kasse bitten und ihm eine sechs- oder eventuell gar siebenstellige Summe abnehmen.

Aber: Welches Signal würde eine Geldstrafe nach außen senden? Welches Bild würde der FC Bayern abgeben, wenn Mané am Wochenende plötzlich gegen Hoffenheim auf dem Platz stehen würde? Dies würde unweigerlich neue Fragen aufwerfen und den Klub in ein schlechtes Licht rücken. Das kann sich ein Verein wie der FC Bayern eigentlich nicht leisten.

2. Eine Sperre. Alternativ könnte der FC Bayern den Superstar für mehrere Wochen aus dem Verkehr ziehen. In den Augen vieler wäre das so ziemlich das Mindeste, was der Klub tun muss. Die Frage ist: Wie lange sollte Mané gesperrt werden? Drei Wochen, sechs Wochen, oder gar bis zum Saisonende?

Hier muss der FC Bayern genau abwägen, was angemessen und was vielleicht doch "zu viel" ist. Eine monatelange Sperre und das Verhältnis zwischen Spieler und Klub könnte womöglich nie wieder gekittet werden. Eine vorzeitige Trennung im Sommer wäre trotz laufenden Vertrags unausweichlich. Diesen Gedanken werden die Verantwortlichen stets im Hinterkopf haben müssen.

3. Ein Rausschmiss. Es wäre der radikalste Schritt und ein nahezu beispielloser Vorgang in der Geschichte des FC Bayern. Aber auch das hat es in der Vergangenheit schon gegeben. Als sich Mario Basler und Sven Scheuer 1999 eine handfeste Auseinandersetzung mit einigen Lokal-Gästen lieferten, schmissen die Münchner beide Profis aus dem Verein. Dieses Schicksal könnte auch Mané drohen.

Eine solche Entscheidung wird den Rekordmeister am Ende jedoch viel Geld kosten. Welcher Klub bezahlt schon Millionen für einen Spieler, den ein anderer Klub unbedingt loswerden muss?

Wie auch immer der FC Bayern entscheiden wird: Am Ende hat der Schlag des Superstars gegen Leroy Sané zu einer Situation geführt, die nur Verlierer hervorbringen wird. Gewinner, das steht außer Frage, kann es nach diesen Vorfällen keine mehr geben.