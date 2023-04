Mané und Sané im Training - Choupo-Moting kehrt zurück

IMAGO/Ulrich Wagner

Leroy Sané (2.v.l.) und Sadio Mané (r.) am Donnerstag an der Säbener Straße

Während über die möglichen Konsequenzen für Superstar Sadio Mané nach dessen Handgreiflichkeiten gegenüber Mannschaftskollege Leroy Sané rund um den FC Bayern noch wild spekuliert wird, beginnt für die beiden Streithähne schon wieder der Trainingsalltag an der Säbener Straße. Am Donnerstag liefen beide gemeinsam zur Übungseinheit auf.

Wie es in übereinstimmenden Medienberichten am Donnerstag hieß, soll sich Mané nach seinem Faustschlag gegen Sané mittlerweile bei seinem Teamkollegen und der Mannschaft entschuldigt haben.

Der 31-Jährige und der 27-Jährige waren noch während des Spiels bei Manchester City (0:3) auf dem Rasen aneinander geraten. In der Kabine war der Zoff dann eskaliert, es kam zum Faustschlag des Senegalesen sowie einem Tumult in der Umkleide.

Auf dem Trainingsgelände lief am Donnerstag zunächst alles seinen normalen Gang. Beide Offensivstars des Rekordmeisters starteten gemeinsam in das Mannschaftstraining zur Vorbereitung auf das Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim am kommenden Samstag (ab 15:30 Uhr).

Ob die Handgreiflichkeiten trotzdem noch Konsequenzen in sportlicher oder finanzieller Hinsicht für Sadio Mané haben werden, stand am Donnerstagmittag zunächst noch nicht offiziell fest.

Von einer Geldstrafe bis hin zu einem Rausschmiss werden bei den Münchner Klubbossen aber wohl alle Szenarien durchgespielt.

Choupo-Moting zurück im Teamtraining des FC Bayern

Immerhin hatte der FC Bayern am Donnerstag auch positive Nachrichten zu vermelden: Mittelstürmer Eric Maxim Choupo-Moting kehrte nach seinen Knie-Problemen ins Mannschaftstraining zurück.

Der 34-Jährige hatte nach der 1:2-Pokalschlappe beim SC Freiburg einige Tage lang verletzt gefehlt und war auch nicht mit nach Manchester geflogen. Mit wettbewerbsübergreifend 17 Saisontoren in 28 Einsätzen ist Choupo-Moting der derzeit erfolgreichste Torschütze beim FC Bayern.