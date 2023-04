Hertha BSC will "Riesenchance" im Abstiegskracher nutzen

IMAGO/Michael Taeger

Sandro Schwarz, Cheftrainer bei Hertha BSC

Vorletzter gegen Letzter, es droht der Absturz: Hertha BSC muss im Abstiegskracher zu Schalke 04, Trainer Sandro Schwarz warnt vor einem hitzigen Duell.

Sandro Schwarz weiß, was auf dem Spiel steht. Vorletzter gegen Letzter, der Sieger kommt dem rettenden Ufer ein Stück näher, der Verlierer taumelt weiter der Zweitklassigkeit entgegen. Anspannung, so der Trainer von Hertha BSC, sei vor dem wegweisenden Abstiegskracher bei Schalke 04 definitiv da: "Aber gepaart mit einer großen Vorfreude auf das, was passieren wird".

Die Tabellenkonstellation könnte vor dem Duell in Gelsenkirchen brisanter kaum sein. Nur einen Punkt trennt Hertha vor der Begegnung am Freitag (20:30 Uhr/DAZN) auf Rang 17 von Schlusslicht Schalke, beiden Mannschaften droht sieben Partien vor Saisonende der Abstieg. Schwarz erwartet auch deshalb "ein sehr emotionales Spiel in einem engen Stadion mit einer hitzigen Atmosphäre".

Deutlicher wurde Kevin-Prince Boateng. Nachdem bereits beim Heimspiel gegen RB Leipzig (0:1) die Emotionen auf Berliner Seite hochgekocht waren, hatte der Routinier erst einmal eine Kampfansage in Richtung seines Ex-Vereins geschickt: "Da wird es glaube ich noch mehr Rangelei geben, da wird es noch einmal hin- und hergehen, da wird es vielleicht auch mal eine Rote Karte geben. Das ist Abstiegskampf". Hertha sei nicht da, "um schön zu spielen oder mal den Fuß oder die Hand wegzunehmen, sondern um zu kämpfen".

Hertha BSC droht erster Abstieg seit elf Jahren

Seit fünf Spielen ist der Hauptstadtklub ohne Sieg, holte lediglich zwei Zähler und kommt mit 22 Punkten auf dem Konto dem ersten Abstieg seit elf Jahren immer näher. In der vergangenen Saison konnten die Berliner den Absturz noch in der Relegation gegen den Hamburger SV verhindern.

Mit einem Erfolg auf Schalke würden sich Boateng und Co. zumindest für eine Nacht am VfB Stuttgart vorbei auf den bestens bekannten 16. Platz schieben. "Wir wissen alle, wie die Tabellensituation und die Ausgangslage ist", sagte Schwarz: "Es ist eine Riesenchance" - zumal die Duelle im Kampf um den Klassenerhalt mit Stuttgart und Bochum, die ebenfalls im Tabellenkeller bangen, noch ausstehen.

Doch auch Schalke könnte mit einem Sieg vorerst auf den Relegationsplatz klettern - und die Königsblauen brennen nach dem Rückschlag bei der TSG Hoffenheim (0:2) auf die Begegnung mit dem direkten Konkurrenten. "Hertha BSC muss in jeder Situation spüren, dass für sie hier nichts zu holen sein wird", sagte Schalke-Coach Thomas Reis im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dabei sei es ihm "völlig wurscht", wenn es "kein schönes Spiel" werde.

Natürlich bräuchten seine Spieler "die Aggressivität" gegen die Schalker, betonte auch Schwarz. Jedoch dürfe seine Mannschaft sich "nicht anstecken lassen von dieser hitzigen Atmosphäre". Das Team habe in den vergangenen Spielen "viele Komplimente" bekommen, "was die Leistung betrifft", erklärte der Coach, "aber uns ist klar, dass es auch um das Ergebnis geht" - erst Recht am Freitag.