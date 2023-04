Bericht: Nächster Top-Klub nimmt Gravenberch ins Visier

IMAGO/Ulrich Wagner

Ryan Gravenberch ist beim FC Bayern nur Ergänzungsspieler

Über die Rolle des Edeljokers kommt Ryan Gravenberch in seiner ersten Saison beim FC Bayern bislang nicht hinaus. Sollte der Niederländer daher einen Abschied aus München anstreben, würde es an Interessenten nicht mangeln. Nun soll ein weiterer Klub hinzugekommen sein.

In den vergangenen Tagen wurde bereits intensiv über das Interesse aus der englischen Premier League am 20-Jährigen berichtet. So soll neben dem FC Liverpool auch der derzeitige Tabellenführer und Meisterschaftsanwärter FC Arsenal heiß auf Gravenberch sein, der erst im vergangenen Sommer zum deutschen Rekordmeister gewechselt war.

Wie es in einem Bericht des Portals "fussballtransfers" heißt, gibt es auf der Insel aber noch einen weiteren namhaften Interessenten.

So soll Gravenberch auch bei Manchester United auf dem Zettel stehen. Grund für das angebliche Bestreben des englischen Rekordmeisters, den Mittelfeldmann nach Manchester zu transferieren, soll vor allem Teammanager Erik ten Hag sein.

Dieser coachte Gravenberch bereits bei Ajax Amsterdam. In dieser Zeit schaffte der gebürtige Amsterdamer Gravenberch als Eigengewächs den Sprung zum Profi und zum Nationalspieler, soll sich mit seinem damaligen Chefcoach ten Hag bestens verstanden haben.

Ryan Gravenberch erst mit vier Startelf-Einsätzen für den FC Bayern

Ob ManUnited oder einer der beiden anderen England-Vertreter nun tatsächlich bei Gravenberch Ernst machen wird, ist noch unklar.

Fakt ist, dass der Youngster mit seinen dürftigen Einsatzzeiten alles andere als zufrieden ist. 26 Saisonspiele stehen zwar wettbewerbsübergreifend zu Buche für den FC Bayern, allerdings stand Gravenberch dabei lediglich viermal auch in der Startformation.

Sein Vertrag beim deutschen Branchenprimus läuft noch langfristig bis 2027, auch ein Leihgeschäft gilt daher als realistische Variante für Klub und Spieler.