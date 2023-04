FC Bayern empfängt Wolfsburg: "Sie sind angestachelt"

IMAGO/Peter Hartenfelser

Sydney Lohmann will mit dem FC Bayern Pokalsiegerin werden

Die Fußballerinnen von Bayern München rechnen im Pokal-Halbfinale mit hungrigen und wütenden Wölfinnen.

"Sie sind angestachelt, die Liga-Niederlage wollen sie nicht auf sich sitzen lassen", sagte Mittelfeldspielerin Sydney Lohmann vor dem Kracher-Duell am Samstag (14 Uhr/ZDF und Sky) gegen den Seriensieger VfL Wolfsburg. Vor rund drei Wochen hatten die Münchnerinnen den VfL in der Liga mit 1:0 besiegt und dabei die Tabellenführung erobert.

"Die Karten werden neu gemischt, es wird sehr schwer und hitzig werden", sagte Lohmann. Achtmal in Folge haben die Wölfinnen den DFB-Pokal gewonnen, der letzte und einzige Titel der Münchnerinnen liegt bereits elf Jahre zurück. Das Endspiel steigt am 18. Mai in Köln.

Einige Bayern-Spielerinnen um Lohmann verbrachten die vergangenen Tage noch zusammen mit den Wolfsburgerinnen bei der Nationalmannschaft, was für Lohmann aber keinen Unterschied macht: "Wir verstehen uns super in der Nationalmannschaft. Aber wenn das Spiel losgeht, wird die Freundschaft beiseite gelegt", sagte die 22-Jährige und betonte: "Das Pokalfinale hat ein besonderes Flair. Und da wollen wir unbedingt hin."