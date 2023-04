Nächste Personal-Entscheidung beim BVB gefallen

IMAGO/Ralf Treese

Marcel Lotka (M.) bleibt langfristig beim BVB

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat eine weitere Personalentscheidung in seinem Profi-Kader getroffen. Nach der vorzeitigen Vertragsverlängerung mit Nationalspieler Julian Brandt vermeldete der BVB am Donnerstag die nächste Weichenstellung für die Zukunft.

Wie die Schwarz-Gelben offiziell bestätigten, haben sie die Zusammenarbeit mit Torhüter Marcel Lotka um ein weiteres Jahr bis 2025 verlängert. Das Arbeitspapier des gebürtigen Duisburgers lief ursprünglich bis 2024.

Marcel Lotka wechselte im letzten Jahr von Hertha BSC nach Dortmund und hat sich in seiner ersten BVB-Saison als Stammtorhüter der U23 der Westfalen durchgesetzt, die in der 3. Liga um den Klassenerhalt kämpft.

Bis dato bringt er es auf 24 Einsätze für den BVB II, in der Bundesliga wartet der 21-Jährige noch auf sein Debüt für die Borussia.

"Wir waren vom ersten Zusammentreffen an überzeugt, mit Marcel nicht nur einen talentierten jungen Torwart, sondern darüber hinaus einen ehrgeizigen und fleißigen Teamplayer gefunden zu haben. All diese Einschätzungen hat er in seinem ersten Jahr beim BVB bestätigt, in dem er sich zu einem der besten Spieler auf seiner Position in der 3. Liga entwickelt hat", war der Sportlicher Leiter der U23 der Dortmunder, Ingo Preuß, auf der Vereinshomepage des BVB voll des Lobes für den Schlussmann.

Nummer drei bei den Profis hinter Kobel und Meyer

Lotka selbst, der sich bisweilen schon im Training mit den Profis zeigen durfte und mittelfristig von der festen Beförderung in den Bundesliga-Kader träumt, zeigte sich ebenfalls erfreut über die Verlängerung bis 2025: "Der Schritt nach Dortmund hat sich für mich vom ersten Tag an als der richtige erwiesen. Ich spüre beim BVB das Vertrauen und die Unterstützung des Trainerteams, meiner Mitspieler und aller Mitarbeiter. Diese positive Energie versuche ich in jedem Training und jedem Spiel zurückzugeben und bin voller Vorfreude, hier weiter für mich und mein Spiel zu lernen."

In seiner ersten Drittliga-Saison in Dortmund hielt Lotka bis dato neunmal die Null. In der internen Torwart-Hierarchie der Bundesliga-Mannschaft gilt der Deutsch-Pole als Nummer drei hinter Stammkeeper Gregor Kobel und Vertreter Alexander Meyer.