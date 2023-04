So plant der FC Bayern den Poker um Harry Kane

IMAGO/MI News

Harry Kane wird beim FC Bayern gehandelt

Seit dem Abgang von Robert Lewandowski befindet sich der FC Bayern auf der Suche nach einem namhaften und treffsicheren Nachfolger für den Mittelstürmer. Immer wieder wurde in den letzten Monaten der Name Harry Kane an der Säbener Straße gehandelt. Nun wurde enthüllt, wie genau die Münchner den Poker um den Angreifer von Tottenham Hotspur angehen wollen.

Schlägt der FC Bayern bei Harry Kane zu? Laut einem Medienbericht aus England will der deutsche Fußball-Rekordmeister einen Wechsel forcieren.

Die Fakten vorneweg: Kane besitzt bei Tottenham Hotspur nur noch einen Vertrag bis 2024. Heißt: Möchten die Spurs noch Geld mit dem Top-Angreifer machen, müssten sie ihn in diesem Sommer verkaufen. Ansonsten würde er den Klub ablösefrei verlassen. Natürlich ist der Premier-League-Fünfte bemüht, den 29-Jährigen langfristig zu halten, doch noch zögert Kane mit einer Verlängerung.

Genau in dieses Vakuum will laut "Indepedent" nun der FC Bayern stoßen. Zwar suche der Bundesligist eigentlich nach einem etwas jüngeren Spieler, doch die Tatsache, dass Kanes Vertrag im kommenden Jahr ausläuft, ist verlockend genug für einen Versuch, die Tottenham-Verantwortlichen und den Stürmer mit einem "attraktiven Angebot" zu überzeugen.

Anders als die Spurs könnten die Münchner dem englischen Nationalspieler jene Titel quasi garantieren, die er mit seinem langjährigen Verein nie holen konnte: Meisterschaften, Pokalsiege und möglicherweise sogar den Champions-League-Triumph. Diese Aussicht könnte Kane von einem Wechsel überzeugen, heißt es.

Jedoch hat der Brite auch in seiner Heimat eigentlich noch etwas vor. Eines seiner erklärten Ziele: Alan Shearer vom Spitzenplatz der Rekordschützen der Premier League zu verdrängen. Kane liegt derzeit noch 54 Tore hinter Shearer, der auf 260 Treffer kam. Diesen Spitzenwert könnte Kane lediglich bei den Spurs - oder einem anderen englischen Top-Klub - knacken.

Spurs-Veto spielt FC Bayern in die Karten

Allerdings will Tottenham-Boss Daniel Levy den Angreifer keinesfalls an einen Liga-Konkurrenten verkaufen, selbst wenn das bedeuten würde, dass Kane 2024 ablösefrei geht. Dieses Veto könnte wiederum dem FC Bayern in die Karten spielen.

Zudem herrscht bei den Spurs weiter Unsicherheit darüber, wer in der kommenden Saison Trainer sein wird. Nach dem Abgang von Antonio Conte Mitte März ist die langfristige Nachfolge noch ungeklärt. Derzeit betreut Cristian Stellini die Stars.

Dies und die Tatsache, dass es in den letzten Jahren nicht die ersehnte sportliche Entwicklung beim Klub gab, soll bei Kane zuletzt für Frust gesorgt haben. Auch ein Grund, warum es die Münchner mit einer Offerte versuchen wollen und glauben, dass sie Erfolg haben könnten.

Kanes Marktwert liegt bei geschätzten 90 Millionen Euro. Der englische Nationalspieler hat in 427 Spielen für die Spurs bislang 273 Tore erzielt. Hinzu kommen 63 Vorlagen.