Neue Details zum Mané-Ausraster enthüllt

IMAGO/Sebastian Frej

Der Streit zwischen Sadio Mané (l.) und Leroy Sané begann schon auf dem Spielfeld

Der Faustschlag von Sadio Mané gegen Leroy Sané in der Kabine des FC Bayern nach der Champions-League-Pleite bei Manchester City war und ist der Aufreger dieser Fußball-Woche. Auch, nachdem der Klub um eine rasche Klärung des Skandals bemüht war und am Donnerstag bereits über interne Strafen gegen Mané informierte, kommt noch keine echte Ruhe in die Sache.

Die Münchner Zeitung "tz" schrieb nun über weitere Details, die zu dem Ausraster des 31-Jährigen in den Katakomben des Etihad Stadiums in Manchester geführt haben sollen.

Wie es in einem jüngsten Bericht der Zeitung hieß, soll Leroy Sané noch auf dem Platz "Leave me alone!" (übersetzt: "Lass mich in Ruhe!") in Richtung Mané gerufen haben, nachdem es zuvor eine verbale Auseinandersetzung nach einer missglückten Aktion auf dem Spielfeld gegeben hatte.

Mané, dem schon in seinen Zeiten beim FC Liverpool eine laut "tz" "zwiespältige Persönlichkeit" in derartigen Konfliktsituationen nachgesagt wurde, ließ diesen Ausspruch seines vier Jahre jüngeren Teamkollegen nicht auf sich sitzen. Die Situation eskalierte nach der Partie in eine handfeste Auseinandersetzung.

Mané fehlt dem FC Bayern gegen Hoffenheim

Daneben soll es auch persönliche Gründe dafür geben, dass Sadio Mané sich offensichtlich in einer emotionalen Ausnahmesituation befand. Wie es in dem Medienbericht weiter heißt, verstarb am Wochenende zuvor die Tante des Superstars, die Mané wohl sehr nahe stand. Dieser Trauerfall soll den Angreifer des FC Bayern entsprechend emotional belastet haben.

Für Leroy Sané schien die gesamte Causa derweil wohl schon am Donnerstag erledigt. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll er sich bei den Münchner Klubbossen und im Mannschaftskreis dafür eingesetzt haben, dass sein Widersacher vom Dienstag nicht noch härtete Strafen erhalte.

Für das kommende Heimspiel am Samstag gegen die TSG Hoffenheim wurde Mané dennoch aus dem Kader gestrichen und bekam laut "Bild" eine saftige Geldstrafe in einem mittleren sechsstelligen Bereich aufgebrummt.