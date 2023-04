Holland-Klub spricht bereits mit BVB-Talent

IMAGO/Patrick Ahlborn

Ajax will BVB-Talent Rijkhoff zurückholen

Erst vor wenigen Tagen, am Ostermontag, brillierte Julian Rijkhoff für die U19 von Borussia Dortmund im Halbfinal-Hinspiel der Nachwuchsmeisterschaft, schoss alle vier Tore seines BVB, für den er unbedingt einmal in der Fußball-Bundesliga bei den Profis spielen will. Doch offenbar buhlt auch sein Ex-Klub Ajax Amsterdam um den Stürmer. Und zwar ganz konkret und intensiv.

Julian Rijkhoff weiß bereits, wie es sich bei den großen Stars von Borussia Dortmund anfühlt. In der WM-Pause Ende letzten Jahres durfte das Sturm-Talent bei den Stars reinschnuppern und mit Mats Hummels und Co. sogar auf Asienreise gehen. Eine willkommene Abwechslung für den talentierten Angreifer.

Seit mehr als zwei Jahren spielt Rijkhoff bereits in Dortmund, kam Anfang 2021 aus der Jugend von Ajax Amsterdam und kostete "nur" 130.000 Euro als Ausbildungsentschädigung.

Vielleicht haben die Niederländer auch deshalb nie ganz überwunden, dass Rijkhoff zum BVB ging, denn nach Informationen von "Bild" will Ajax den 18-Jährigen wieder zurück.

Rijkhoff, der von den Scouts in seiner Heimat aufgrund seines eiskalten Torinstinkts "Iceman" gerufen wird, soll am besten schon im kommenden Sommer wieder in Amsterdam spielen. Dem Bericht nach soll Ajax den Niederländer bereits kontaktiert haben. Kommt es zur Rückholaktion?

Die Dortmunder jedenfalls planen wohl langfristig mit Rijkhoff, dort hat er noch einen Vertrag bis 2025. Und auch Rijkhoff will sich in beim BVB durchsetzen.

Verleiht der BVB Rijkhoff?

Kurzfristig ist allerdings kein Weg ins Profi-Team frei. Ein Grund: Rijkhoff muss körperlich noch zulegen und robuster werden.

Gegen seine Altersgenossen zeigte der Angreifer, der eine Top-Quote von 19 Toren in 16 Liga-Spielen vorzuweisen hat, zuletzt jedoch seine Qualität. Beim 4:0-Erfolg über Hertha BSC im Hinspiel der U19-Meisterschaft erzielte der 18-Jährige alle Treffer.

Kein Wunder, dass auch BVB-Sportchef Sebastian Kehl Rijkhoff im Fokus behält. "Wir verfolgen seine Entwicklung unabhängig von dieser Partie sehr genau, sind im engen Austausch mit ihm sowie seinem Berater und werden uns im Sommer gemeinsam Gedanken darüber machen, was für seine Entwicklung am sinnvollsten ist", sagte Kehl.

Ob der BVB-Funktionär damit einen Wechsel auf Leihbasis andeutete, möglicherweise sogar zu Ajax Amsterdam, wo Rijkhoff neun Jahre lang aktiv war? Offen!

"Man sollte nicht vergessen: Julian gehört immer noch zum Jungjahrgang der U19", so Kehl weiter. Denkbar also, dass sich der junge Holländer noch ein weiteres Jahr im BVB-Nachwuchs - ob bei der U19 oder U23 in der Regionalliga - beweisen darf/muss.