DFB-Frauen geben letzte Testspielgegner vor WM bekannt

Martina Voss-Tecklenburg testet mit der DFB-Auswahl zweimal vor der WM

Die deutschen Fußballerinnen testen kurz vor der WM im Sommer gegen Vietnam und Sambia.

Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mit. Am 24. Juni treffen die DFB-Frauen in Offenbach auf Vietnam, am 7. Juli in Fürth auf Sambia. Beide Gegner nehmen auch an der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) teil.

"Wir haben uns bewusst für Mannschaften entschieden, die aus Asien und Afrika kommen - also aus Kontinenten von Gegnern, auf die wir in der WM-Gruppenphase treffen werden", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.

In Australien treffen die DFB-Frauen zunächst auf Marokko, Kolumbien und Südkorea. Zuvor absolvieren sie im Juni und Juli ihre Trainingslager zur Vorbereitung in Herzogenaurach.