Kehl appelliert an BVB-Stars: "Nicht mehr nachlassen"

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl

Sieben Spieltage vor Saisonende rangiert Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga lediglich zwei Zähler hinter dem Spitzenreiter FC Bayern. Die Hoffnungen sind groß beim BVB, dass es in 2022/2023 doch noch etwas wird mit der ersten Deutschen Meisterschaft seit elf Jahren. Auch BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hat den Traum vom Titel noch längst nicht abgehakt.

Zwar räumte er ein, dass die bevorstehende Auswärtshürde am kommenden Samstag beim wiedererstarkten VfB Stuttgart (ab 15:30 Uhr) alles andere als leicht zu nehmen sei, dennoch stellte er auf dem YouTube-Channel der Schwarz-Gelben klar: "Wir wollen dranbleiben."

Kehl formulierte seine klaren Vorstellungen an die Dortmunder Profis, die sich zuletzt mit dem wichtigen 2:1-Heimsieg gegen den 1. FC Union Berlin aus einer kleinen Ergebniskrise befreit hatten: "Meine Erwartungshaltung an die Jungs ist, dass wir in jedem Spiel alles dafür tun und daran glauben. Wir sind nur zwei Punkt weg vom FC Bayern. Das hatten wir in den letzten Jahren in dieser Konstellation nur sehr selten, dass wir so nah dran waren. Deswegen müssen wir uns auf jedes Spiel fokussieren und zeigen, dass wir nicht noch einmal nachlassen."

Der 43-Jährige ist überzeugt davon, dass die Westfalen in der Schlussphase der Saison eine "weitere Erfolgsserie" starten können: "Dann können wir bis zum Ende dranbleiben und es für die Liga spannend machen."

Unabhängig von den letzten sieben Begegnungen im deutschen Fußball-Oberhaus treibt Borussia Dortmund aktuell die Kaderplanungen für die kommende Saison mit viel Nachdruck voran.

BVB-Sportdirektor spricht über die Kaderplanung

Nachdem es in dieser Woche schon die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Nationalspieler Julian Brandt gegeben hat, hofft Sportdirektor Kehl darauf, schon bald weitere Fixmeldungen tätigen zu können.

"Es ist ja logisch, dass in dieser Phase der Saison auch Personalentscheidungen anstehen. Wir sind mit einigen schon seit Monaten im Gespräch. Ich habe schon die Hoffnung, dass wir in den nächsten Tagen auch einen Schritt weiterkommen und mehr Klarheit erzielen", so der ehemalige Kapitän der Dortmunder Borussia.

Er sei derzeit "sehr zuversichtlich, dass wir die richtigen Ideen auch für die Zukunft haben".

Unter anderem verhandelt Borussia Dortmund derzeit mit seinen Altstars Mats Hummels und Marco Reus über eine weitere gemeinsame Zusammenarbeit.