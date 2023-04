Rummenigge zählt Bayern an: "Nerven scheinen blank zu liegen"

IMAGO/Ulrich Wagner

Zwischen Leroy Sané (2.v.l.) und Sadio Mané (r.) hat es beim FC Bayern gekracht

Der FC Bayern hat schwierige Tage hinter sich. Als wäre die üble 0:3-Packung im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Manchester City nicht schlimm genug gewesen, wurde kurz nach der Partie auch noch eine handfeste Auseinandersetzung zwischen Sadio Mané und Leroy Sané publik. Mit so viel Unruhe an der Säbener Straße hätte Ex-Profi Michael Rummenigge nicht gerechnet.

Innerhalb weniger Tage hat der FC Bayern zwei von drei angepeilten Titeln aller Voraussicht nach verspielt. Aus dem DFB-Pokal ist das Team des neuen Trainers Thomas Tuchel definitiv raus, in der Königsklasse muss im Rückspiel gegen den englischen Meister Manchester City schon ein Wunder her. Und selbst die Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga ist noch in Gefahr.

So ist es keine Überraschung, dass die Stimmung in München momentan extrem angespannt ist. "Tuchel dürfte sich seinen Start beim FC Bayern in fast allen Belangen anders vorgestellt haben", stellte der frühere Nationalspieler Michael Rummenigge in seiner "Sportbuzzer"-Kolumne fest.

Nach dem perfekten Auftakt gegen den BVB (4:2) hat der Nachfolger von Julian Nagelsmann in zwei Pokalwettbewerben bittere Pleiten kassiert, hinzu kam der Ärger um den Kabinenkampf zwischen Sadio Mané und Leroy Sané. "Die Bayern sind zumindest zum jetzigen Zeitpunkt sein wohl schwierigster Fall", sagte Rummenigge über Tuchel.

Kabinenkampf beim FC Bayern "starker Tobak"

Beim FC Bayern sieht Rummenigge aktuell zu viele Nebenkriegsschauplätze. "Bei einigen Spielern scheinen die Nerven blank zu liegen", so der 59-Jährige: "Sie sind es einfach nicht gewohnt, Spiele wie gegen Freiburg zu verlieren und wie zuletzt in Manchester sogar drei Gegentore zu kassieren."

Dass jüngst gar Teamkollegen aufeinander losgingen, sei schon "starker Tobak", betonte der Kolumnist.

Zweifel an Tuchel verbieten sich für Rummenigge aber. "Die Blöße einer so schnellen Entlassung ihres Wunschtrainers werden sich Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Co. nicht geben. Tuchel wird an der kommenden Saison gemessen", verdeutlichte er.