"Sehr verwundert": Reus-Berater dementiert Einigung mit BVB

IMAGO/Kirchner/Christopher Neundorf

Marco Reus spielt seit 2012 für den BVB

Noch immer ist unklar, ob Marco Reus auch in der kommenden Saison für den BVB auflaufen wird. Berichte über eine angebliche Übereinkunft zwischen den Dortmundern und ihrem Kapitän hat dessen Berater nun dementiert.

"Ich bin über diese Meldungen sehr verwundert, denn aktuell gibt es noch keine Einigung", erklärte Reus' Agent Dirk Hebel am Freitag gegenüber "Sky".

Der 33-Jährige spielt seit 2012 für die Schwarz-Gelben, in der laufenden Saison sammelte er in wettbewerbsübergreifend 24 Einsätzen beachtliche 15 Scorerpunkte (acht Tore, sieben Vorlagen).

Auch deshalb soll Mannschaftsführer Reus von der Borussia ein unterschriftsreifer Vertrag bis 2024 vorgelegt worden sein, der gleichwohl Gehaltseinbußen mit sich bringen würde. Als Deadline für eine Entscheidung galt zunächst das Top-Spiel gegen den FC Bayern am 1. April.

"Wir befinden uns mit dem BVB - wie schon oft von beiden Seiten betont - in einem sehr guten und zielführenden Austausch. Die Gespräche mit Hans-Joachim Watzke und Sebastian Kehl sind absolut professionell und respektvoll", hob Hebel hervor. Konkrete Zahlen wollte er jedoch nicht kommentieren.

BVB: Marco Reus "zu finanziellen Einbußen bereit"

Hebel verdeutlichte noch einmal, wie viel Reus am Verein liegt. "Marco ist nicht nur ein Dortmunder Junge, sondern trägt den BVB auch im Herzen. Geld war für Marco noch nie ein entscheidender Faktor. Sonst wäre er in der Vergangenheit mit Sicherheit einer der zahlreichen Offerten anderer Klubs gefolgt und nicht seinem Heimatklub stets treu geblieben", so der Berater.

Es stünde "außer Frage", dass der Routinier "zu finanziellen Einbußen bereit" sei. Momentan soll Reus rund zwölf Millionen Euro pro Jahr einstreichen.

Hebel dazu: "In der Öffentlichkeit gab es zuletzt allerdings viele Gerüchte und Spekulationen, die leider zu einem Großteil falsch sind und sowohl der Situation als auch dem Verein, aber vor allem Marco nicht gerecht werden."