Tel beim FC Bayern: Wenn nicht jetzt, wann dann?

IMAGO/Markus Fischer

Bekommt Mathys Tel eine Chance beim FC Bayern?

An dieser Stelle präsentieren wir jede Woche einen Spieler, der unter dem Radar läuft, ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat und seinen Marktwert schnell steigern könnte. Heute mit Mathys Tel vom FC Bayern München.

Die aktuellen Comunio-Stats

Marktwert: 1.830.000

Punkte: 34

Punkte pro Spiel: 2,13

Darum wird Mathys Tel unterschätzt

Es war das große Thema beim FC Bayern München im vergangenen Sommer: Wie ersetzt der Rekordmeister ihren Toptorjäger Robert Lewandowski? Die Antwort war bis heute: Gar nicht. Eric Maxim Choupo-Moting sprang zunächst ein. Für die Zukunft verstärkte sich der FCB jedoch mit einem absoluten Top-Talent. Für Mathys Tel legte Hasan Salihamidzic kolportierte 20 Millionen Euro auf den Tisch, um ihn von Stade Rennes loszueisen.

Doch bis dahin kam Tel nur sporadisch zum Einsatz. Bei insgesamt 21 Spielen wettbewerbsübergreifend machte er gerade einmal 489 Minuten. In der Bundesliga waren es 305 in 16 Einsätzen – etwas mehr als drei volle Spiele. Doch in dieser Zeit zeigte er trotzdem, wie gut er sein kann. Bei seinem einzigen Startelf-Einsatz in der Bundesliga, am 6. Spieltag gegen den VfB Stuttgart, traf er prompt – trotzdem folgten drei Spiele auf der Bank. Tel wurde nicht einmal eingewechselt.

Bei drei weiteren Einsätzen konnte er ein Tor erzielen. Somit kommt er auf vier Treffer in 305 Bundesliga-Minuten. Er traf einmal alle 77 Zeigerumdrehungen. Wäre er mit dieser Quote Alles-Spieler, würde er umgerechnet auf 40 Saisontore kommen! Natürlich ist das keine realistische Einschätzung, denn er profitiere zum Ende der Spielzeit oft von müden Beinen der Gegner und zudem zwei Mal von bereits entschiedenen Spielen (Tore zum 5:1 gegen Mainz und 6:1 gegen Werder). Trotzdem hat Tel einiges gezeigt, um jetzt unter dem neuen Trainer eine wichtigere Rolle spielen zu können.

Das macht den Münchner so stark

Mathys Tel kam unter Thomas Tuchel noch gar nicht zum Einsatz, doch das liegt hauptsächlich an einem Muskelfaserriss, den er sich in der Länderspielpause zuzog, in der Tuchel beim FC Bayern München das Ruder übernahm. Doch gegen Manchester City kehrte er auf die Bank zurück und am 28. Spieltag hat er zwei möglicherweise entscheidende Personalsituationen in der Hinterhand: Sadio Mané wurde nach seiner Auseinandersetzung mit Leroy Sané für ein Spiel suspendiert. Und Eric Maxim Choupo-Moting hatte lange mit Kniebeschwerden zu kämpfen, er stieg erst am Donnerstag wieder ins Teamtraining ein – das Spiel ist am Samstag.

Es ist also gut möglich, dass Mathys Tel am Wochenende erneut auf Torejagd gehen darf – Serge Gnabry als Sturmspitze funktionierte zuletzt nahezu gar nicht. Doch Tel kann deutlich mehr, als nur Toreschießen. Der 17-Jährige ist athletisch extrem gut ausgebildet. Er ist schnell, wendig und hat einen tollen Antritt. Dabei bringt er eine gute Physis mit und kann sich auch über seinen Körper durchsetzen.

Dazu besitzt er eine sehr feine Technik, vor allem im Dribbling. Er hat viele Bewegungen drauf, um seine Gegner auf engstem Raum aus zu tanzen – ihn will man nicht mit dem Ball am Fuß in Tornähe haben. Er weiß genau, wo das Tor steht, und findet immer die freien Räume – ob für sich oder seine Mitspieler – um zum Abschluss zu kommen.

Dieses Potenzial hat Mathys Tel beim FC Bayern München

"The Sky is the limit" für Mathys Tel. Es hat einen guten Grund, wieso der FC Bayern München 20 Millionen Euro für einen 17-Jährigen ausgegeben hat. Der Franzose hat alle Grundvoraussetzungen, um mal einer der ganz Großen zu werden. Ihm gehört die Zukunft beim Rekordmeister – vorausgesetzt, er entwickelt sich wie erhofft.

Denn kurzfristig ist es für ihn schwierig. Doch die anhaltenden Probleme des FCB ohne echte Neun und die ebenso immer wiederkommenden gesundheitlichen Beschwerden von Choupo-Moting eröffnen Tel Möglichkeiten, die er nutzen muss. Thomas Tuchel ist bekannt dafür, junge Spieler gut in sein Spiel zu integrieren – und es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch dieser Super-Youngster bei Bayern auf seine regelmäßigen Einsatzzeiten kommt.

Doch selbst wenn sich nichts ändern sollte, ist Tel ein sehr spannender Spieler für euer Comunio-Team. Ihr könnt immer darauf hoffen, dass er wieder trifft. Solltet ihr Pro Player sein, bekommt ihr einen weiteren Bonus: Bayern spielt nur noch ein einziges Mal Sonntags – ihr könnt Tel also einfach auf die Bank setzen und einen Stürmer aufs Feld schicken, der Sonntags im Einsatz ist. Seid ihr mit Tels Punkten zufrieden, nehmt ihr den Stürmer aus dem Spiel – und Tel rutscht für ihn in die Startelf, sodass ihr seine Punkte mitnehmen könnt. Mathys Tel beim FC Bayern – der etwas andere Comunio-Geheimtipp.

Niklas Staiger