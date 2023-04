"Keine gute Leistung": Bittere HSV-Pleite in Lautern

IMAGO/Frey-Pressebild/Deines

Bittere Pleite für den HSV beim 1. FC Kaiserslautern

Der Hamburger SV hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga gepatzt.

Die Mannschaft von Trainer Tim Walter verlor das umkämpfte Duell auf dem ausverkauften Betzenberg beim 1. FC Kaiserslautern mit 0:2 (0:0) und verpasste damit die Rückkehr auf Platz zwei.

Joker Terrence Boyd (71.) schoss die Lauterer mit einem Hackentor in Führung, der ebenfalls eingewechselte Aaron Opoku (85.) sorgte für die Entscheidung. Nach dem Kantersieg über Hannover 96 (6:1) in der Vorwoche blieb der HSV offensiv zu harmlos.

Die Roten Teufel, die Platz sieben festigten, überzeugten dagegen mit bedingungslosem Einsatz.

"Wir haben es nicht verdient, so ehrlich müssen wir sein", sagte HSV-Kapitän Sebastian Schonlau bei "Sky": "Wir kriegen zwei sehr ärgerliche Gegentore. Als Team haben wir keine gute Leistung gebracht."

Der Blick geht nun in Richtung Stadtderby am kommenden Freitag. "Dass wir motiviert sein werden, das steht außer Frage. Wir werden mit voller Kapelle spielen", kündigte der Verteidiger an.

Der HSV liegt mit 53 Punkten einen Zähler hinter dem 1. FC Heidenheim und fünf hinter Spitzenreiter Darmstadt 98 auf Relegationsrang drei.

FC St. Pauli sitzt dem HSV im Nacken

Dazu droht nun auch Gefahr von hinten: Der formstarke Stadtrivale FC St. Pauli kann mit dem elften Sieg in Serie am Sonntag gegen Eintracht Braunschweig auf bis zu drei Punkte herankommen.

Beide Mannschaften setzten vor 49.327 Zuschauern auf eine stabile Defensive, Chancen waren Mangelware. In der Schlussphase intensivierten die Gäste ihre Bemühungen, inmitten ihrer besten Phase fiel der Treffer aber auf der Gegenseite.

Wenige Minuten zuvor hatte Hamburgs Miro Muheim aus 14 Metern die Latte getroffen.