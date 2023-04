Rassismus? Salihamidzic reagiert auf Sané-Vorwürfe

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Hat derzeit viel zu tun beim FC Bayern: Hasan Salihamidzic

Sportvorstand Hasan Salihamidzic vom FC Bayern hat Nationalspieler Leroy Sané nach der handgreiflichen Attacke von Mitspieler Sadio Mané gegen Rassismus-Vorwürfe verteidigt.

"Wir kennen diesen von einem Journalisten erhobenen Vorwurf. Wir haben mit Leroy darüber gesprochen. Er hat uns ganz klar versichert, dass er so etwas niemals gesagt habe und wir glauben ihm", sagte Salihamidzic vor dem Bundesligaspiel des deutschen Rekordmeisters am Samstag gegen die TSG 1899 Hoffenheim (1:1) am "Sky"-Mikrofon.

Zuvor hatte Papa Mahmoud Gueye, eine Sportjournalist aus Manés Heimat Senegal, berichtet, Sané habe seinen Landsmann vor dem Kabinen-Eklat im Anschluss an das Champions-League-Spiel bei Manchester City (3:0) mit den Worten "Black Shit" beleidigt.

"Wir haben zwei Tage in aller Offenheit ganz klar mit allen Beteiligten gesprochen und das aufgearbeitet. Für uns ist die Sache erledigt", zog Salihamidzic einen Strich unter die Affäre, die in der Suspendierung Manés für das Hoffenheim-Spiel sowie einer Geldstrafe für den 31-Jährigen in Höhe von angeblich knapp 500.000 Euro mündete.

Mané sei grundsätzlich "ein super Typ", ergänzte Salihamidzic. "Jeder macht mal einen Fehler."

FC Bayern: Leroy Sané setzte sich wohl für Sadio Mané ein

Angeblich drohte dem Sommer-Neuzugang vom FC Liverpool sogar der endgültige Rauswurf.

Letztlich kam es aber zu der vergleichsweise milden Bestrafung - auch, weil sich Sané Medienberichten zufolge dafür eingesetzt hatte, keine zu harten Sanktionen gegen den Teamkollegen zu verhängen.

Klar ist aber auch: Von Mané, der beim FC Bayern sportlich bislang enttäuscht, erwarten die Verantwortlichen im Saison-Endspurt eine Leistungssteigerung - bestenfalls schon am kommenden Mittwoch (21:00 Uhr) im Rückspiel gegen ManCity. Nach dem Debakel im ersten Aufeinandertreffen braucht der FC Bayern dabei ein kleines Fußball-Wunder.