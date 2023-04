Hamann kritisiert BVB-Profis scharf: "Denken nicht mit!"

IMAGO/Volker Müller

Der BVB kam beim abstiegsbedrohten VfB Stuttgart nicht über ein Remis hinaus

Der BVB hat es am Samstag wieder einmal geschafft und im Titelduell mit dem FC Bayern die nächste Steilvorlage aus München liegen gelassen. Für Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann ist das schlicht unverzeihlich.

"Ich habe die Dortmunder in den letzten Wochen in Schutz genommen, weil sie neun oder zehn Punkte auf die Bayern aufgeholt haben. Im Pokalspiel in Leipzig haben ihnen wichtige Spieler gefehlt. In München ändert ein Fehler von Kobel das Spiel ... aber für heute habe ich kein Verständnis", kritisierte Hamann den BVB, der trotz Überzahl einen sicher geglaubten Sieg gegen den VfB Stuttgart leichtfertig wegwarf.

Wenn das Spiel bei den Schwaben eins gezeigt habe, ergänzte Hamann in seiner "Sky"-Analyse, "dann, dass sie ein Kopfproblem haben. Dass sie denken, wenn sie vorne und ein Mann mehr sind, wir machen das schon", erkannte der ehemalige Nationalspieler bei den Dortmundern ein altbekanntes Problem, das zwischenzeitlich schon abgestellt schien.

Besonders kläglich agierte der BVB in den Augen des TV-Experten in der Szene, die letztlich zum 3:3 führte. Das fatale Luftloch von Soumaïla Coulibaly war dabei für ihn nur die Spitze des Eisbergs. "Du schießt in der Nachspielzeit das 3:2 und dann stehen sie hinten Mann gegen Mann. Wenn noch zwei Minuten zu spielen sind, stelle ich mich mit zehn oder elf Mann 25 Meters vors Tor", kritisierte er das Verhalten der gesamten Mannschaft.

Hamann: Zu viele Spieler denken beim BVB nicht mit

Für Hamann lässt diese Szene nur einen Schluss zu: vielen BVB-Profis mangelt es schlicht an der nötigen Qualität. Nicht unbedingt mit dem Ball am Fuß, dafür aber umso mehr ohne.

"Für mich haben sie zu viele Spieler, die einfach nicht mitdenken, was in der jeweiligen Situation zu tun ist", fällte der Ex-Nationalspieler ein vernichtendes Urteil. Der Auftritt in Stuttgart sei "unverzeihbar", urteilte Hamann, den die Ereignisse "wirklich sprachlos" gemacht haben: "Ich hätte das in der Halbzeit nicht für möglich gehalten."

Ganz ähnlich beurteilte Lothar Matthäus den Auftritt der Dortmunder. Auch der Rekordmeister kritisierte die BVB-Profis scharf und sagte: "Die Dortmunder nehmen die Dinge nicht an, die ihnen angeboten werden und das ist unglaublich. Mit der Erfahrung muss Dortmund so ein Spiel einfach über die Runden bekommen."