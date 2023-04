Ricken reagiert auf Gerüchte um BVB-Juwel Rijkhoff

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Zeising

BVB-Juwel Julian Rijkhoff weckt Begehrlichkeiten

Julian Rijkhoff ist eines der größten Talente aus dem Nachwuchs von Borussia Dortmund. Der Niederländer soll das Interesse seines Ex-Klubs Ajax Amsterdam geweckt haben. BVB-Nachwuchsdirektor Lars Ricken reagiert nun auf die Gerüchte.

Am Freitag hatte die "Bild"-Zeitung berichtet, dass sich Ajax Amsterdam um eine Rückholaktion von Rijkhoff bemüht.

Der 18-Jährige lernte das Fußballspielen beim niederländischen Rekordmeister ehe er Anfang 2021 für eine Ausbildungsentschädigung in Höhe von 130.000 Euro zu Borussia Dortmund kam.

Dem Boulevardblatt zufolge will Ajax versuchen, Rijkhoff im Sommer zurück zu seinem Ausbildungsklub zu lotsen. Eine erste Kontaktaufnahme soll bereits stattgefunden haben.

BVB-Nachwuchsdirektor Lars Ricken sieht die Gerüchte allerdings entspannt. "Es ist heutzutage völlig normal, dass solche Spieler Interesse bei Top-Klubs wecken, wenn sie sich so in den Fokus spielen", sagte der Ex-Profi bei "Sky".

Wenn Vereine wie Ajax Amsterdam anklopfen, sei das "eine Wertschätzung für den Spieler und für uns als Verein auch", betonte Ricken.

Der Champions-League-Sieger von 1997 ergänzte: "Er genießt aber auch bei uns eine hohe Wertschätzung und war ja auch schon bei den Profis mit dabei. Wir wollen Entwicklung immer so schnell wie möglich, müssen den Jungs aber auch die notwendige Zeit geben, die sie brauchen."

Rijkhoff wartet auf Einsatz bei den BVB-Profis

Beim BVB plant man wohl langfristig mit Rijkhoff, sein Vertrag ist noch bis 2025 datiert. Bei den Profis durfte sich der Youngster aber bislang nur im Training beweisen. Der Mittelstürmer gilt (noch) als körperlich zu unterlegen und muss robuster werden.

Für die U19 des BVB erzielte Rijkhoff in dieser Saison 15 Tore in 15 Spielen. Hinzu kommen fünf Treffer in neun Youth-League-Partien. Seine starke Saison krönte der U18-Nationalspieler beim 4:0-Erfolg über Hertha BSC im Hinspiel der U19-Meisterschaft als er alle vier Treffer erzielte.

Im Rückspiel musste sich der BVB zwar mit 0:1 geschlagen geben, zog aber dennoch ins Finale um den U19-Titel ein.