Historische Siegesserie des FC St. Pauli reißt

IMAGO/Cathrin Mller /M.i.S.

Rückschlag für den FC St. Pauli

Die historische Siegesserie des FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga ist gerissen. Nach zehn Siegen nacheinander verloren die Hamburger am Sonntag gegen Eintracht Braunschweig überraschend mit 1:2 (0:2) und verpassten einen weiteren Sprung in Richtung Aufstiegsränge.

Durch die erste Niederlage seit Anfang November beträgt der Rückstand auf den Hamburger SV und den Relegationsrang drei vor dem Derby am kommenden Freitag (18:30 Uhr) weiter sechs Zähler. Braunschweig gelang durch den achten Saisonsieg ein wichtiger Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt.

"Es ist unglücklich, das haben wir so nicht gewollt. Dass irgendwann dieser Tag kommen würde, an dem wir auch Punkte liegen lassen, war klar. Schade, dass es heute so war", sagte Pauli-Kapitän Leart Paqarada bei "Sky": "Bezogen auf das Spiel am Freitag hat das gar keine Wirkung."

St. Pauli, das zuvor nur drei Gegentore in den vergangenen zehn Spielen kassiert hatte, musste einen frühen Dämpfer verkraften. Maurice Multhaup brachte Braunschweig nach nur 40 Sekunden in Führung. Manuel Wintzheimer (25.) erhöhte. Jakov Medic (85.) gelang das Anschlusstor für die Gastgeber.

St. Pauli reagierte gut auf den Fehlstart. Die Hamburger waren das bessere Team, überzeugten spielerisch und setzten sich in der gegnerischen Hälfte fest. Tore fielen dennoch keine. Oladapo Afolayan (14.) und Paqarada (43.) scheiterten knapp.

Auch nach dem Seitenwechsel drängte St. Pauli in der Offensive, bleib vor dem Tor aber glücklos. Braunschweig sorgte über Konter für Gefahr.