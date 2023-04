Kahn richtet emotionalen Appell an Bayern-Stars

IMAGO

Oliver Kahn versucht, den FC Bayern wachzurütteln

Nach dem enttäuschenden Remis des FC Bayern gegen die TSG 1899 Hoffenheim meldete sich Vorstandsboss Oliver Kahn zu Wort.

"Wieder nur ein Punkt und der nächste Rückschlag für uns! Ergebnisse und Leistungen wie diese können nicht unser Anspruch sein", schrieb Kahn bei Twitter.

Der frühere Torwart gab sich der der schwachen Leistung der Münchner optimistisch: "Trotzdem sind wir weiterhin Tabellenführer und wir werden diesen Platz mit aller Kraft verteidigen."

Nach dem bitteren 0:3 gegen Manchester City am vergangenen Dienstag im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League sollte das Spiel gegen die abstiegsbedrohte TSG Hoffenheim als Mutmacher für gebeutelte Bayern dienen.

Doch daraus wurde nichts. Zwar gingen die Münchner in der 17. Minute durch einen Treffer von Benjamin Pavard in Führung, doch am Ende musste sie sich mit einem 1:1 abfinden.

Kahn hakte die gefühlte Niederlage aber schnell ab und konzentrierte sich bereits auf das anstehende Rückspiel gegen Manchester City.

"Nun gilt es aber, uns zu 100% auf das Spiel am Mittwoch zu konzentrieren. Wir müssen alles reinhauen, um das scheinbar Unmögliche noch möglich zu machen", richtete der Vorstandschef einen Appell an das Team.

Um das Wunder in der Königsklasse zu schaffen, benötige es "die totale Überzeugung und den Glauben". "Mit der Unterstützung der Fans in der Arena ist alles machbar. Das habe ich selbst oft genug erlebt", betonte Kahn.

Tuchel und de Ligt klingen nicht optimistisch

Doch statt Aufbruchsstimmung herrscht beim FC Bayern derzeit wohl eher Ratlosigkeit. Trainer Thomas Tuchel sprach nach dem Remis von "einem großen Rückschritt. Wir haben es verpasst, uns und die Fans in eine Stimmung zu bringen, die nötig sein wird, um überhaupt dran zu glauben".

Auch Abwehrspieler Matthijs de Ligt klang nicht gerade optimistisch. Auf die Frage, was für das CL-Rückspiel Hoffnung macht, entgegnete der Niederländer: "Dass es nicht viel schlechter werden kann als heute."