Verwirrung im Transfer-Poker um Bellingham

BVB-Star Bellingham könnte den Verein im Sommer verlassen

Der Poker um BVB-Star Jude Bellingham bleibt weiter spannend. Nachdem sich der FC Liverpool und Jürgen Klopp zuletzt aus dem Rennen um den Youngstar verabschiedeten, gelten Manchester City und Real Madrid als Top-Favoriten auf eine Verpflichtung des Engländers.

Laut "Mirror" soll sich Manchester City sogar in der "Pole Position" befinden.

Zwar habe der Klub in den vergangenen Jahren eine Menge Geld für Spieler wie Erling Haaland, Jack Grealish und Ruben Dias ausgegeben. Durch die Verkäufe von Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko, Leroy Sané und Ferran Torre seien aber auch knapp 450 Millionen Pfund in die Kassen der Skyblues gespült worden, so die Begründung.

Finanziell sind Manchester City dementsprechend wohl keine Grenzen gesetzt. Dass Manchester City derzeit Favorit auf Bellingham sein soll, darf trotzdem als Überraschung angesehen werden.

Will BVB-Star Bellingham gar nicht zu Manchester City?

Zuletzt berichtetet die "Sport Bild", dass sich der BVB-Star einen Wechsel zu einem "Scheich- bzw. Milliardärs-Verein" nicht vorstellen könne. Vereine wie ManCity, den FC Chelsea oder Paris Saint-Germain würde Bellingham als "unattraktiv und seelenlos" ansehen.

Allerdings darf es nicht verwundern, dass die Mannschaft von Pep Guardiola Jude Bellingham gerne verpflichten würde. Kalvin Philips, der im letzten Sommer für über 40 Millionen Euro von Leeds United zu den Citizens kam, spielt überhaupt keine Rolle und soll möglicherweise wieder verkauft werden.

Zudem wird der Abgang von City-Kapitän und Nationalspieler Ilkay Gündogan immer konkreter. Den Ex-BVB-Spieler soll es nach sieben Jahren in England zum FC Barcelona ziehen. Bellingham könnte die wohl entstehende Lücke im Mittelfeld der Skyblues füllen.

Zwar soll auch ein Verbleib in Dortmund eine Option sein, allerdings dürfte dies die unwahrscheinlichste sein. Der 19-Jährige kam im Sommer 2020 von Birmingham City zum BVB und entwickelte sich in Rekordzeit zu einem der besten zentralen Mittelfeldspieler der Welt.