Mané vermisst offenbar den FC Liverpool

IMAGO/Ulrich Wagner

Sadio Mané steht beim FC Bayern unter Vertrag

Spätestens seit dem Kabinen-Zoff am vergangenen Dienstag wird rund um den FC Bayern über die Zukunft von Sadio Mané diskutiert. Laut einem Medienbericht vermisst der Offensivmann den FC Liverpool.

Zu Saisonbeginn galt Sadio Mané als echter Transfer-Coup des FC Bayern. Doch inzwischen steht der 31-Jährige in der Kritik. Sportlich konnte der Angreifer seine Klasse in den vergangenen Monaten nur sporadisch aufblitzen lassen. Zuletzt leistete sich der Routinier dann noch einen Fehltritt innerhalb der Kabine.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat Mané nach dem Champions-League-Spiel bei Manchester City (0:3) seinen Teamkollegen Leroy Sané geschlagen. Der FC Bayern reagierte mit einer Sperre sowie einer Geldstrafe auf den Vorfall. Seitdem wird darüber debattiert, ob Mané noch eine sportliche Zukunft an der Säbener Straße hat.

Wie das Portal "Football Insider" berichtet, sehnt sich der Offensivmann nach einer Rückkehr in die Premier League. So habe Mané gegenüber Freunden sogar mitgeteilt, dass er Liverpool vermisse, heißt es. Die Reds sollen aber nicht an einer Rückholaktion interessiert sein, da sich der Verein bei seinen Transfer-Aktivitäten wohl auf das Mittelfeld sowie die Defensive konzentrieren will.

Sadio Mané mit schwieriger Zeit beim FC Bayern

Mané war erst im vergangenen Sommer vom FC Liverpool zum FC Bayern gewechselt. In München konnte der Neuzugang nur sporadisch glänzen. Eine Entzündung im Wadenbeinköpfchen verdammte ihn zudem für mehrere Monate zum Zuschauen.

Durch den jüngsten Kabinen-Aufreger steht Mané mehr denn je unter Beobachtung. Die Unterstützung seines Cheftrainers ist dem 31-Jährigen beim FC Bayern aber sicher.

"Ich bin sein erster Anwalt und auch sein erster Verteidiger. Ich kenne ihn ausschließlich als absoluten Top-Profi. Jeder hat das Recht, mal einen Fehler zu machen. Das war too much. Er hat es eingesehen, und eine Entschuldigung hat stattgefunden", sagte Thomas Tuchel über den Vorfall in Paris.