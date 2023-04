Ex-Bayern-Star nimmt Kahn in die Pflicht

IMAGO/Markus Fischer

Oliver Kahn will den FC Bayern wachrütteln

Der FC Bayern befindet sich ausgerechnet in der heißen Saisonphase in der Krise. Ex-Profi Stefan Effenberg hat nun die Spieler des deutschen Rekordmeisters in die Pflicht genommen. Zudem reagierte der TV-Experte auf den emotionalen Appell von Vorstandschef Oliver Kahn.

Das 1:1 gegen die abstiegsbedrohte TSG Hoffenheim war ein weiterer herber Rückschlag für den FC Bayern.

Wie Stefan Effenberg in seiner Kolumne für "Sport1" festhielt, sei der Bundesliga-Primus "angeknockt". Die Bayern hätten "nicht die Ausstrahlung, die man sonst von ihnen kennt", legte der Ex-Nationalspieler den Finger in die Wunde.

Am Sonntag richtete Vorstandschef Oliver Kahn einen emotionalen Appell an seine Stars. "Wieder nur ein Punkt und der nächste Rückschlag für uns! Ergebnisse und Leistungen wie diese können nicht unser Anspruch sein", schrieb der 53-Jährige bei Twitter.

Am Mittwoch steht für den FC Bayern zu allem Überfluss eine echte Herkulesaufgabe auf dem Programm. Manchester City gastiert in der Champions League zum Viertelfinal-Rückspiel in München. Der Bundesligist benötigt nach dem 0:3 vom vergangenen Dienstag schon ein Wunder, um es doch noch in das Halbfinale zu schaffen.

"Dafür steht ja der FC Bayern"

"Diskutiert wurde nun auch, dass der Bayern-Boss nach dem Hoffenheim-Duell eine Ansage zur Krise nur per Tweet gemacht habe: Aber Oliver Kahn hat ja schon bewiesen, dass er mehr Emotionen zeigen kann - das hat er auch in Dortmund auf der Tribüne gemacht", kommentierte Effenberg die Aktion des Bayern-Chefs.

Der Champions-League-Sieger von 2001 meinte: "Das muss er [Kahn] aber auch zeigen, denn dafür steht ja der FC Bayern." Effenberg nahm aber vor allem die Spieler in die Pflicht. "So oder so: Die Mannschaft ist jetzt gefordert, mit dieser Qualität und den Ansprüchen muss die Mannschaft liefern ... nicht die Bosse oder sonst wer. Punkt!", so der "Tiger".