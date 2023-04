So stehen Bayerns Chancen im Osimhen-Poker

IMAGO/EPhotopress

Victor Osimhen ist Thema beim FC Bayern

Dass der FC Bayern sich auf Stürmersuche befindet, ist längst kein Geheimnis mehr: Als einer der heißesten Kandidaten gilt Victor Osimhen. Nun gibt es weitere Details zum Poker um den Neapel-Star, die nicht gerade für Hoffnung und Zuversicht in München sorgen dürften.

Seit Wochen halten sich rund um den FC Bayern Wechselspekulationen um Victor Osimhen vom SSC Neapel. Neu-Coach Thomas Tuchel soll den Transfer des Mittelstürmers angeblich sogar forcieren, hieß es zuletzt. Doch nach "kicker"-Informationen will der Nigerianer gar nicht in die Bundesliga und damit auch nicht zum deutschen Fußball-Rekordmeister.

"Gebranntes Kind scheut das Feuer", dieses alte Sprichwort scheint auch auf Osimhen zuzutreffen, denn wie das Fachblatt aus Neapel erfahren hat, will der 24-Jährige nicht zurück nach Deutschland, wo er zwischen 2017 und 2018 bereits für den VfL Wolfsburg aktiv war und kaum positive Erfahrungen sammeln durfte.

Passend dazu verriet sein früherer Coach Martin Schmidt, der ihm zum Bundesliga-Debüt verhalf, dem "kicker": "Schon damals war die Premier League sein großes Ziel." Da kommt es dem Angreifer sicher nicht ganz ungelegen, dass die englischen Top-Klubs längst die Fühler ausgestreckt haben.

Laut dem Portal "90min" ist der FC Chelsea - wie der FC Bayern - ebenfalls heiß auf den Angreifer. Die finanzstarken Blues sollen optimistisch sein, die Konkurrenz ausstechen zu können.

Geht es nach Ex-Coach Schmidt hat Osimhen das Zeug für alle Spitzenklubs Europas. "Er hat unheimliches Potenzial, ist athletisch, schnell, mit einem guten Kopfball, ein Stürmer in der Box", lobte der heutige Sportdirektor des FSV Mainz 05 und fügte an: Osimhen habe "in jedem Training das Herz auf dem Platz gelassen".

In München jedenfalls suchen sie weiter nach Verstärkung für die Spitze und werden dafür wohl viel Geld in die Hand nehmen müssen. Auch Osimhen würde - sollte er sich doch für ein Bundesliga-Comeback entscheiden - mindestens einen dreistelligen Millionenbetrag kosten.

FC Bayern: Zu wenig Vertrauen in Choupo-Moting

Schon im vergangenen Jahr soll der Stürmer Thema beim deutschen Fußball-Rekordmeister gewesen sein. Damals waren den Münchner die 75 Millionen Euro Ablöse, die Neapel an OSC Lille zahlte, zu hoch. Nun müssen die Verantwortlichen für den bis 2025 gebundenen Nigerianer im Fall der Fall noch tiefer in die Tasche greifen.

Neben Osimhen gelten auch Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt, Harry Kane von Tottenham Hotspur, Benficas Goncalo Ramos sowie Julián Álvarez von Manchester City als potenzielle Stürmerkandidaten beim FC Bayern.

Einer der Gründe für die anstehende Shopping-Tour: Das Vertrauen in Eric Maxim Choupo-Moting ist laut "kicker" nicht uneingeschränkt vorhanden. Eine namhafte Nummer 9 soll her, um endlich die Lücke zu schließen, die Robert Lewandowski im Sommer 2022 mit seinem Abgang zum FC Barcelona hinterließ.