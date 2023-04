Matthäus über den verpufften Trainereffekt beim FC Bayern

IMAGO/ULMER

Thomas Tuchel hat bisher erst zwei Spiele mit dem FC Bayern gewonnen

Die Bilanz von Thomas Tuchel als neuer Cheftrainer beim FC Bayern fällt bisher äußerst dürftig aus. Das Aus im DFB-Pokal, die 0:3-Packung gegen Manchester City in der Champions League und zuletzt das magere 1:1 in der Bundesliga gegen 1899 Hoffenheim stellten jeweils absolute Stimmungskiller beim deutschen Rekordmeister da. Entsprechend fällt die erste Zwischenbewertung von Ex-Weltmeister Lothar Matthäus aus.

Der 62-Jährige, der mit dem FC Bayern selbst sieben Mal Deutscher Meister wurde, stellte als TV-Experte in der Sendung "Sky90" fest, dass vor allem der Zeitpunkt des Trainerwechsels in München in der Nachsicht unklug war.

"Aus heutiger Sicht haben sie nicht viel besser gemacht, als Nagelsmann vorher gemacht hat. Vorher waren sie noch im Pokal vertreten, in der Champions League nicht 0:3 hinten gegen Manchester City und vorher haben sie in der Bundesliga auch überzeugender gespielt", meinte der Weltmeister-Kapitän von 1990 in deutlichen Worten.

Nachdem Thomas Tuchel zunächst einen perfekten Einstand als Bayern-Cheftrainer hinlegte und beim Debüt in der Bundesliga mit 4:2 gegen den BVB gewann, holte Bayern danach nur noch einen weiteren Pflichtspiel-Sieg in vier Begegnungen.

FC Bayern am kommenden Mittwoch gegen Manchester City

Zum Zeitpunkt, den 49-Jährigen unmittelbar vor den entscheidenden Wochen in allen drei Wettbewerben für Julian Nagelsmann auf dem Trainerstuhl zu installieren, führte Matthäus weiter aus: "Es geht um den Moment des Trainerwechsels - Zeit hat man bei den Bayern sowieso nie. Wenn es ein paar Spiele Zeit braucht, dann war das doch der falsche Moment für einen Trainerwechsel. Dortmund, K.o.-Spiel im DFB-Pokal und Viertelfinale in der Champions League - das wäre dann der falsche Moment gewesen, wenn man doch weiß, dass die Mechanismen eines neuen Trainers nicht vom einen auf den anderen Tag greifen."

Einen Trainereffekt, wenn es den denn überhaupt gegeben habe, sei somit längst verpufft, ist sich der einstige Weltfußballer sicher.

Am kommenden Mittwoch droht der endgültige Knockout in der Königsklasse, wenn ManCity zum Viertelfinal-Rückspiel in die heimische Allianz Arena (ab 21:00 Uhr) kommt.