"Misstrauen in der Kabine": Dramatische Warnung an Bayern

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Serge Gnabry (r.) und Co. stehen beim FC Bayern in der Kritik

Beim FC Bayern herrscht weiterhin dicke Luft. Zwei von drei anvisierten Titeln dürften futsch sein, auch die Meisterschaft wackelt bedenklich. Und dann wären da ja auch noch die unliebsamen Nebenkriegsschauplätze, die den deutschen Branchenführer einfach nicht zur Ruhe kommen lassen. Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann sieht grundlegende Missstände.

Am Samstagnachmittag enttäuschte der FC Bayern einmal mehr in der Fußball-Bundesliga, als gegen die TSG Hoffenheim nur ein biederes 1:1-Unentschieden heraussprang. Nicht zum Team gehörte dabei Angreifer Sadio Mané, der nach seinem Faustschlag gegen Teamkollege Leroy Sané intern für eine Partie gesperrt worden war.

Ob der formschwache Senegalese letztlich den Unterschied gemacht hätte, bleibt pure Spekulation. Fakt ist jedoch, dass der Neuzugang vom FC Liverpool den Münchnern mit seinem Verhalten keinen Gefallen getan hat. Dietmar Hamann erkennt ein Muster.

"Diese Disziplinlosigkeiten gibt es schon seit einigen Wochen. Das will man nicht sehen. Die Suspendierung hätte auch schon bei Gnabry als Strafe eingesetzt werden sollen", stellte der 49-Jährige bei "Sky" klar: "Irgendwann musst du durchgreifen."

"Misstrauen in der Kabine" des FC Bayern?

Laut Hamann tanzen beim FC Bayern schon zu lange die Stars aus der Reihe. "Diese Undiszipliniertheiten gingen mit Manuel Neuer los. Es geht nicht, dass der bei wenig Schnee ins Gebirge fährt und Tiefschnee fahren muss. Jetzt fällt er mit einer schweren Verletzung für den Rest der Saison oder länger aus", übte der TV-Experte offen Kritik am Nationalkeeper.

Auch Serge Gnabry bekam sein Fett weg. "Dass er zwischen zwei Spielen zurückkommt, ist ein Unding. Während sich Thomas Müller am Samstag eine Stunde in die Eistonne setzt, fliegt sein Kollege zu einer Modenschau. Solche Aktionen schaffen Misstrauen in der Kabine", warnte Hamann. Das dringend notwendige "Vertrauen" sei an der Säbener Straße "seit Wochen nicht gegeben".