Hamann über Schalke: "Qualitativ am Ende der Bundesliga"

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Dietmar Hamann hat über den FC Schalke 04 gesprochen

Nach dem fulminanten 5:2-Heimerfolg gegen den direkten Konkurrenten Hertha BSC ist der Glaube an den Klassenerhalt beim FC Schalke 04 gewachsen. Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann bewertet den Trend beim Aufsteiger gemessen an dessen Kaderqualität umso höher.

In der Winterpause galt der FC Schalke bei vielen Experten schon als sicherer Absteiger, doch die Königsblauen wollen einfach nicht klein beigeben. 15 Zähler in elf Rückrundenspielen haben das Team von Trainer Thomas Reis in der Tabelle klettern lassen - Stand jetzt zwar nur um einen Platz, das rettende Ufer ist allerdings wieder in Sicht.

Dietmar Hamann ist von der Mentalität der Knappen beeindruckt. "Die Schalker Mannschaft hat einen unheimlich guten Zusammenhalt. Qualitativ stehen sie zwar eigentlich am Ende der Bundesliga, aber die besten Mannschaften gewinnen auch nicht immer", erklärte der 49-Jährige bei "Sky".

Noch bleiben S04 sechs Partien, um die rote Zone zu verlassen. Das Selbstvertrauen ist nach der jüngsten Top-Leistung gegen Mitkonkurrent Hertha BSC gewachsen.

"Auch, wenn die anderen qualitativ besser sind, kannst du das mit Geschlossenheit, Kampfgeist und mit 60.000 im Rücken wettmachen", betonte Hamann, der den Ruhrpott-Klub in der Hinserie noch scharf kritisiert hatte.

FC Schalke 04 vor knüppelhartem Endspurt

Das Restprogramm der Schalker hat es gleichwohl in sich. Mit Ausnahme des formschwachen Mitaufsteigers Werder Bremen warten im Endspurt nur noch Europacup- oder gar Meisterkandidaten auf die Königsblauen.

Nichtsdestotrotz glaubt ganz Gelsenkirchen wieder an die Last-Minute-Rettung. Auch TV-Experte Hamann hat S04 noch lange nicht abgeschrieben.

Am kommenden Sonntag tritt der Reviergigant beim Tabellenfünften SC Freiburg an. Das Hinspiel gegen das Team von Kultcoach Christian Streich hatten die Knappen Ende Oktober des vergangenen Jahres mit 0:2 verloren.