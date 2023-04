Neue Enthüllungen zur Stürmer-Suche des FC Bayern

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Hasan Salihamidzic und der FC Bayern sind auf Stürmer-Suche

Auf der Suche nach einem neuen Top-Stürmer unternimmt der FC Bayern derzeit offenbar trotz des näher rückendenden Saison-Endes noch keine ernsthaften Schritte.

"Bayern sondiert lediglich den Markt, es ist noch nicht die Zeit für konkrete Verhandlungen", schrieb der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano in seiner Kolumne für das Portal "CaughtOffside".

Als einer der Kandidaten, um beim deutschen Rekordmeister zukünftig die Rolle des Neuners zu übernehmen, kristallisiert sich immer mehr Victor Osimhen vom Serie-A-Spitzenreiter SSC Neapel heraus.

Die Zukunft des nigerianischen Shooting-Stars werde sich "am Ende der Saison entscheiden, sicherlich nicht jetzt", erklärte Romano, der als einer der am besten auf dem Transfermarkt vernetzten Journalisten in Europa gilt.

Der FC Bayern wisse noch nicht einmal, wie viel Geld sein aktueller Arbeitgeber für Osimhen aufrufe, so Romano, "es gibt kein eindeutiges Preisschild von Napoli, es ist einfach zu früh."

Osimhen gilt neben Harry Kane (Tottenham Hotspur), Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt), Goncalo Ramos (Benfica) und Julián Álvarez (Manchester City) als einer der heißesten Stürmer-Optionen des FC Bayern.

Premier League statt FC Bayern?

Allerdings soll es den 24-Jährigen, der 2017/2018 beim VfL Wolfsburg grandios floppte, laut "kicker" nicht zurück in die Bundesliga also auch nicht zum FC Bayern ziehen.

Stattdessen soll sich Osimhen eher für ein Engagement in der englischen Premier League erwärmen können, wo ihm wohl auch ein noch höheres Gehalt als in München winkt. "90min" brachte zuletzt mit dem FC Chelsea passend dazu auch bereits einen englischen Klub als Interessent ins Gespräch.

Klar ist: Neben Eric Maxim Choupo-Moting, dessen Vertrag unlängst bis 2024 verlängert wurde, will der FC Bayern eine weitere hochkarätige Alternative für die Abteilung Attacke verpflichten.