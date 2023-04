Neue Profi-Perspektive beim BVB für U23-Knipser?

IMAGO/Werner Scholz

Justin Njinmah (M.) ist Top-Torjäger in der U23 des BVB

Bis zum Saisonende ist Justin Njinmah noch von Werder Bremen an den BVB verliehen. Dort kommt der Angreifer vornehmlich in der Drittliga-Mannschaft zum Einsatz. Seine sportliche Entwicklung ist so positiv, dass sein Trainer ihm den Sprung in die Bundesliga prophezeit.

Mit seinem sehenswerten Fernschuss-Treffer avancierte Justin Njinmah beim 1:0-Heimerfolg der Dortmunder Zweitvertretung gegen Schlusslicht SV Meppen zum Matchwinner. Damit schraubte der 22-Jährige sein Torekonto auf zehn hoch.

Seit Monaten präsentiert sich der Leihspieler von Werder Bremen in blendender Verfassung. Trainer Jan Zimmermann ist voll des Lobes.

"In den vergangenen Wochen hat er oft den Unterschied ausgemacht und für uns die Spiele entschieden. Er hat nicht nur die Tore gemacht, sondern auch einige vorbereitet. Er holt oft Standardsituationen heraus, macht die Wege in die Tiefe, reißt immer wieder Löcher in die gegnerische Defensive und spielt total mannschaftsdienlich", zählte der Übungsleiter Njinmahs Vorzüge auf. Der Stürmer sei mittlerweile "mit Sicherheit ein großer Faktor" für den BVB.

BVB besitzt Kaufoption in Millionenhöhe für Njinmah

Fraglich ist jedoch, ob der gebürtige Hamburger auch über den Sommer hinaus noch im schwarz-gelben Trikot auflaufen wird. Die Borussia besitzt angeblich eine Kaufoption in Millionenhöhe für Njinmah, deren Nutzung im Winter noch als unwahrscheinlich galt. Doch der wieselflinke Goalgetter hat seither mächtig Eigenwerbung betrieben.

"Er hat gute Anlagen und er wird Bundesligaspieler, da bin ich sicher", deutete Zimmermann bei "MagentaSport" geheimnisvoll an.

Njinmah selbst macht keinen Hehl daraus, dass er gerne in Dortmund bleiben und für die Profimannschaft spielen würde. Im vergangenen Herbst hatte er dort gegen RB Leipzig sein Debüt gefeiert.

"Ich versuche immer, wenn ich hier bin, Gas zu geben. Den Rest müssen Edin Terzic und Co. entscheiden. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich wieder häufiger im Kader bei den Profis bin", sagte der Offensivmann kürzlich.

Im Saisonendspurt dürfte Njinmah allerdings bei der U23 bleiben, um mit seinen Toren zu helfen, den Klassenerhalt einzutüten. Danach ist alles offen.