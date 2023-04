Khedira verlängert bei Union Berlin

FIRO/FIRO/SID/

Rani Khedira spielt seit 2021 für den Fußball-Bundesligisten Union Berlin

Führungsspieler Rani Khedira bleibt dem Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin auch künftig erhalten.

Wie der Tabellendritte der Bundesliga am Montag mitteilte, wurde der Vertrag mit dem 29 Jahre alten Defensivabräumer über den Sommer hinaus verlängert. Über die Laufzeit des neuen Kontraktes machte Union wie üblich keine Angabe.

"Union war mein erster Ansprechpartner, da ich mich hier sehr wohl fühle", sagte Khedira: "Das Trainerteam, die Mannschaft und der gesamte Verein haben ambitionierte Ziele und arbeiten als eine Einheit; das ist die beste Basis, um gemeinsam auch weiterhin erfolgreich zu sein. Ich freue mich sehr darauf, auch zukünftig im Union-Trikot aufzulaufen und alles für den Erfolg des Vereins zu geben."

Der Bruder des 2014er-Weltmeisters Sami Khedira war 2021 vom FC Augsburg nach Berlin gewechselt und wurde dort direkt Stammspieler und schließlich Vize-Kapitän.

In der abgelaufenen Spielzeit hatte sich Khedira mit Union für die Europa League qualifiziert, aktuell spielt er mit dem Team gar um die Teilnahme an der Champions League. Zudem kommt er in bislang 85 Pflichtspielen für Union auf ein Tor und eine Vorlage.