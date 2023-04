Das soll der FC Bayern für Sabitzer verlangen

IMAGO/Antonio Pozo / PRESSIN

Kehrt Marcel Sabitzer noch einmal zum FC Bayern zurück?

Auf der Zielgeraden des Wintertransferfensters wechselte Marcel Sabitzer auf Leihbasis vom FC Bayern zum englischen Top-Klub Manchester United. Dort gehört der Österreicher regelmäßig zur Startformation, eine Rückkehr nach München scheint wenig verführerisch - am Ende kommt es aber wohl auch die Ablöse an.

Geht es nach Marcel Sabitzer, endet sein Engagement bei Manchester United nicht im Sommer 2023. Vielmehr soll der 29-Jährige darauf hoffen, dass die Leihe in einen permanenten Wechsel ans Old Trafford umgewandelt wird. Das berichtet die englische "Sun".

Demnach sind die Vorzeichen dafür, dass sich der Wunsch des Mittelfeldspielers erfüllt, zwar ausgesprochen gut, das liebe Geld könnte das Vorhaben allerdings noch verhindern.

Zwar sollen auch United-Teammanager Erik ten Hag und der FC Bayern einen festen Wechsel Sabitzers zu den Red Devils positiv gegenüberstehen, der deutsche Rekordmeister den Nationalspieler allerdings nicht ziehen lassen wollen, ohne eine satte Ablöse zu kassieren.

Konkret nennt der Bericht 22,5 Millionen Euro als Ablöse sowie weitere 5,5 Millionen Euro möglicher Bonuszahlungen, die die Münchner aufrufen sollen. Ob es letztlich zu einem Deal kommt, hängt angeblich davon ab, ob die Bayern bereit sind, diese Forderungen noch einmal nach unten zu korrigieren.

Das unterscheidet ManUnited vom FC Bayern

Dass sich die Münchner in Maßen gesprächsbereit zeigen, ist durchaus zu erwarten. Immerhin zahlte man 2021 nur 15 Millionen Euro an RB Leipzig, um Sabitzer an die Isar zu locken. Selbst wenn man United etwas entgegenkommt, würde bei einem Weiterverkauf somit wohl noch ein Gewinn herausspringen. Sabitzers Vertrag beim FC Bayern endet im Sommer 2025.

Dass Sabitzer selbst seine Zukunft nicht mehr wirklich beim deutschen Rekordmeister sieht, lassen Aussagen aus einem Interview erahnen, dass er unlängst mit der "Sport Bild" führte. "Von Tag eins war für mich bei United alles organisiert. In Sachen Betreuung ist United noch einmal eine ganz andere Nummer als Bayern, hier ist alles nochmal größer", stellte der Mittelfeldspieler seinen aktuellen Arbeitgeber auffallend deutlich über die Münchner.