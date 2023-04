Wechsel-Indiz? Nagelsmanns Freundin tritt Job nicht an

IMAGO

Julian Nagelsmann wurde vor vier Wochen beim FC Bayern entlassen

Rund vier Wochen nach seiner Entlassung beim FC Bayern verdichten sich die Anzeichen, dass Julian Nagelsmann bald ein neues Traineramt übernimmt.

Nagelsmanns Freundin Lena Wurzenberger lässt laut "Bild" ihre neue Stelle beim Automobilhersteller BMW ruhen. Diese hatte die frühere Reporterin des Boulevard-Blatts eigentlich zum 1. April antreten sollen.

Lässt sich Wurzenberger damit die Möglichkeit offen, zusammen mit Nagelsmann ein neues Leben aufzubauen, womöglich in England?

Dort, beim FC Chelsea, wird Nagelsmann seit Wochen als Nachfolger des entlassenen Graham Potter gehandelt.

Kurzfristig kam eine Verpflichtung zwar nicht zustande, Klub-Legende Frank Lampard übernahm interimsweise bis Saisonende. Zur kommenden Spielzeit könnten Nagelsmann und die Blues aber doch noch zusammenkommen.

Premier League statt FC Bayern?

Neben dem Indiz, dass Wurzenberger ihre Stelle bei BMW nicht wahrgenommen hat, gibt es weitere Hinweise auf ein Engagement Nagelsmanns in London.

Medienberichten zufolge soll er sich unlängst mit Chelsea-Vertretern zu einem Vorstellungsgespräch getroffen haben. Von Klub-Seite herrscht demnach weiterhin Interesse daran, den 35-Jährigen unter Vertrag zu nehmen.

Allerdings ist Nagelsmann nicht der einzige Trainer, den Chelsea auf dem Zettel hat. Die Konkurrenz für den Ex-Coach des FC Bayern ist namhaft.

Namhafte Konkurrenz für Julian Nagelsmann

Darunter sind der frühere PSG-Trainer Mauricio Pochettino, Frankreichs Ikone Zinédine Zidane und Luciano Spalletti, der aktuell die SSC Neapel trainiert.

Außerdem wird der ehemalige spanische Nationaltrainer Luis Enrique mit Chelsea in Verbindung gebracht. Er soll sich wie Nagelsmann ebenfalls schon mit einer Delegation der Londoner getroffen haben.

Hat Julian Nagelsmann all diese Konkurrenten ausgestochen und heuert nach seinem Aus beim FC Bayern beim FC Chelsea an? Die Job-Wahl seiner Freundin scheint in diese Richtung zu deuten.