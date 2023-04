Choupo-Moting-Comeback gegen ManCity?

IMAGO/Mladen Lackovic

Steht Eric Maxim Choupo-Moting dem FC Bayern gegen Manchester City zur Verfügung?

Seit drei Pflichtspielen muss der FC Bayern bereits auf den etatmäßigen Mittelstürmer Eric Maxim Choupo-Moting verzichten. Passend zum Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Manchester City könnte der 34-Jährige allerdings sein Comeback geben.

"Bild"-Reporter Heiko Niedderer twitterte ein Video, das Choupo-Moting im Training des FC Bayern zeigt. Demnach habe der Angreifer das gesamte Mannschaftstraining mitgemacht und anschließend noch eine Abschlusseinheit eingelegt.

Choupo-Moting war bereits am vergangenen Donnerstag wieder ins Teamtraining des deutschen Rekordmeisters eingestiegen.

Schaut doch wieder ganz gut aus. Choupo ganzes Training dabei, jetzt noch kleines Extra-Baller-Training. #fcbayern pic.twitter.com/vz6in7SKEN — Heiko Niedderer (@itstheicebird) 17. April 2023

Ob Choupo-Moting am Mittwoch gegen Manchester City wieder dabei ist, ist allerdings noch unklar. Der Routinier hatte bereits beim 1:0-Sieg gegen den SC Freiburg, bei der 0:3-Klatsche gegen die Sky Blues und beim jüngsten Remis gegen die TSG 1899 Hoffenheim gefehlt.

In den vergangenen Wochen war er wiederholt von Rückenproblemen gestoppt worden. Zuletzt hatte der 34-Jährige mit Kniegelenksproblemen zu kämpfen.

Mit zehn Treffern in 18 Spielen ist Choupo-Moting der zweitbeste Bundesliga-Torschütze des FC Bayern in dieser Saison. Nur Jamal Musiala (elf Treffer) netzte häufiger ein. Gerade in der Champions League stellte Choupo-Moting seinen Torhunger unter Beweis. In sechs Spielen der Königsklasse erzielte er vier Treffer.

Ex-Profi fordert neuen Stürmer für den FC Bayern

Ohne echten Stürmer gab der FC Bayern zuletzt kein gutes Bild ab. An der Kader-Zusammenstellung ließ auch Ex-Profi Thomas Helmer kein gutes Haar.

"Die Offensive ist viel zu harmlos. Die Balance stimmt überhaupt nicht, es fehlt ganz eindeutig ein guter Stürmer", urteilte der 57-Jährige in seiner "kicker"-Kolumne.

Spieler von Kingsley Coman, Serge Gnabry oder Leroy Sané seien zwar technisch starke Flügelspieler, "aber eben keine Stürmer. Der geht den Bayern total ab", so Helmer.