Magath fällt Knallhart-Urteil über Hertha BSC

IMAGO/Markus Ulmer

Felix Magath hat bereits bewiesen, dass er weiß, wie man Hertha BSC rettet

Felix Magath weiß, wie man Hertha BSC vor dem Abstieg rettet, umso genauer beobachtet der Feuerwehrmann der letzten Saison, was gerade beim so genannten "Big City Club" passiert. Für die aktuelle Lage hat der 69-Jährige überaus deutliche Worte gefunden.

Hertha BSC ist mittlerweile nicht nur sprichwörtlich, sondern auch mit Blick auf das Tableau ganz unten angekommen. Der Tabellenletzte steht mit dem Rücken zur Wand, kassierte am Wochenende eine bittere 2:5-Pleite gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten FC Schalke 04.

Danach musste Trainer Sandro Schwarz seinen Hut nehmen, der Hauptstadtklub holte Vereins-Ikone Pal Dardai als Retter zurück. Zu wenig? Der ehemalige Coach Felix Magath, der die Berliner in der letzten Spielzeit noch in die Relegation rettete und am Ende für den Klassenerhalt sorgte, hat klare Worte gefunden.

"Der Verein hat nichts dazugelernt", sagte Magath gegenüber "Sky" über Hertha BSC. Sein Ex-Verein sei "nach der Rettung in der letzten Saison gleich wieder in alte Muster verfallen". Es habe sich schlichtweg "nichts geändert oder verbessert".

Laut Magath das größte Problem: "Die Bereitschaft, etwas besser zu machen, ist einfach nicht da." Der 69-Jährige richtete seine Kritik vor allem an die sportliche Leitung und berichtete von seinen eigenen Erfahrungen: Ein Trainer habe bei Hertha BSC "keine Zeit, sich um Spieler und Mannschaft zu kümmern. Man muss dort alles alleine machen. Es gibt keinerlei Unterstützung".

Magath berichtet von Hoffnungslosigkeit bei Hertha BSC

Nach den Siegen gegen den FC Augsburg am 30. Spieltag und gegen den VfB Stuttgart am 31. Spieltag in der letzten Saison, durch die Hertha zwischenzeitlich auf Rang 15 gespült wurde, seien alle im Klub "sofort wieder euphorisch gewesen anstatt weiterzuarbeiten", blickte Magath zurück. Am Ende rutschten die Berliner noch ab und mussten in die Relegation. Erst dort wurde die Rettung gegen Zweitligist Hamburger SV festgezurrt.

Wäre es am Ende schief gegangen, wäre er alleine schuld gewesen, vermutete Magath, der durchblicken ließ, dass seine erfolgreiche Rettung zu wenig gewürdigt wurde. Als er kam, habe "Hoffnungslosigkeit" geherrscht. Nach der Rettung habe aber "keiner auch nur ein Wort gesagt".

Ob die Situation mit dem neuen/alten Coach Pal Dardai nun besser werden wird, vermochte Magath hingegen nicht zu sagen. "Das kann ich nicht einschätzen", teilte er mit und fügte vielsagend an: "Und es beschäftigt mich auch nicht."

In einer sport.de-Umfrage unter Tausenden Teilnehmenden glauben immerhin 62 Prozent an den Klassenerhalt. Nur 38 Prozent gehen davon aus, dass Hertha absteigt.