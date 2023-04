IMAGO/Richard Callis/SPP

Erling Haaland (r.) trifft mit Manchester City zum zweiten Mal auf den FC Bayern

Am Mittwochabend (ab 21:00 Uhr) will der FC Bayern ein kleines Fußballwunder schaffen und doch noch in das Halbfinale der Champions League einziehen. Im Rückspiel gegen Manchester City müssen die Münchner einen 0:3-Rückstand aus dem Hinspiel wettmachen. Wo läuft FC Bayern vs. Manchester City live im TV und Stream?

Trotz einer über weite Strecken der Partie ansprechenden Leistung ging der FC Bayern vor knapp einer Woche sang- und klanglos mit 0:3 im Etihad Stadium unter. Manchester City präsentierte sich dabei als abgezockter Gegner, der die individuellen Fehler des deutschen Rekordmeisters eiskalt bestrafte.

Trotz dieser großen Hypothek aus dem ersten Duell haben die Bayern das Weiterkommen noch nicht gänzlich abgehakt. Die Vereinsführung sowie Cheftrainer Thomas Tuchel betonten bis zuletzt, noch an die kleine Restchance gegen den amtierenden englischen Meister zu glauben.

Klar ist: Um gegen die formstarken Cityzens noch etwas reißen zu können, bedarf es am Mittwochabend in der Allianz Arena einer absoluten Weltklasse-Leistung des FC Bayern.

Wo wird das zweite Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und ManCity live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Hier läuft FC Bayern vs. ManCity live im TV und Stream