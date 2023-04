Pep Guardiola: Mané-Chaos wird den Bayern helfen

IMAGO/David Rawcliffe

Pep Guardiola trifft mit ManCity im Rückspiel auf den FC Bayern

Beim FC Bayern geht es ausgerechnet in den entscheidenden Wochen der Saison drunter und drüber. Vor dem Rückspiel in der Champions League gegen Manchester City ist die Unruhe an der Säbener Straße nach dem Vorfall um Sadio Mané spürbar. Pep Guardiola glaubt allerdings nicht, dass die jüngsten Geschehnisse die Münchner hemmen werden - im Gegenteil.

"Manchmal braucht es einen Konflikt, damit das Team näher zusammenrückt. Davon bin ich überzeugt", sagte der Katalane vor dem Rückspiel seiner Mannschaft gegen den FC Bayern. Aus diesem Grund betrachte er den Zwischenfall rund um Sadio Mané auch nicht als Schwachpunkt. "Für sie wird es zu einer Stärke werden", glaubt Guardiola, dass die Münchner sogar mit neuer Energie aus dem Konflikt herausgehen werden.

"Wenn es genau andersrum wäre, wir das Hinspiel 3:0 verloren hätten, danach nicht gewonnen hätten und es dann noch einen Konflikt gegeben hätte, würde das Team sagen: Das ist ein Finale für uns. Wir wissen genau, was wir tun müssen und werden es auch tun", erklärte der ehemalige Bayern-Trainer, wie sich die Situation des Rekordmeisters in seinen Augen darstellt.

Auch Superstar Kevin De Bruyne glaubt nicht, dass der Schlag von Mané gegen Leroy Sané die Mannschaft der Münchner nachhaltig beeinflussen wird. "So etwas passiert oft. Wenn Menschen jeden Tag miteinander arbeiten, streiten sie sich. Das passiert [...], das ist Fußball. Ich habe es in meiner Karriere schon gesehen und das ist kein Problem", meinte der Belgier.

Auch, wenn die Bayern am Ende tatsächlich gestärkt aus der Situation um Mané hervorgehen werden, so scheint das Weiterkommen in der Champions League nahezu ausgeschlossen. Schließlich zeigte das Team des Rekordmeisters schon vor dem Vorfall ungeahnt Schwächen. Resultat davon war unter anderem der vorzeitige Pokal-K.o. gegen den SC Freiburg.