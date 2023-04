Gravenberch-Abschied vom FC Bayern wird konkret

IMAGO/Mladen Lackovic

Verlässt Ryan Gravenberch den FC Bayern?

Die Gerüchte um einen Abschied von Ryan Gravenberch vom FC Bayern halten sich hartnäckig. Bereits in dieser Woche sollen wegweisende Gespräche mit interessierten Klubs stattfinden.

Laut Informationen des Portals "fussballtransfers.com" trifft sich das Management von Gravenberch in dieser Woche mit Vertretern von gleich drei Klubs aus der Premier League.

Demnach stehen Treffen mit dem FC Liverpool, dem FC Arsenal und Manchester United an. Dabei wollen sich sowohl die Gravenberch-Seite als auch die Klub-Abgesandten für einen möglichen Wechsel im Sommer in Stellung bringen, so das Portal.

Die Gerüchte um einen Gravenberch-Wechsel nach England sind nicht neu. Schon länger wird der Niederländer mit Arsenal, Liverpool und ManUnited in Verbindung gebracht.

Gerade die Gerüchte rund um Klopps Reds wurden zuletzt heißer. Laut "Bild" hat Liverpool in der vergangenen Woche eine Delegation geschickt, die Gespräche mit Gravenberchs Management geführt haben soll.

Gravenberch war erst im Sommer für 18,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zum FC Bayern gewechselt. Bei den Münchner unterschrieb der 20-Jährige einen Vertrag bis 2027.

Beim deutschen Rekordmeister kommt der Mittelfeldspieler aber kaum zum Einsatz. 18 Bundesliga-Einsätze stehen in dieser Saison erst zu Buche, erst einmal dürfte er von Beginn an ran, über 90 Minuten stand er noch kein Mal auf dem Platz.

Gravenberch flirtet mit Abschied vom FC Bayern

Aus seinen Wechsel-Gedanken machte Gravenberch zuletzt keinen Hehl. "Bisher ist es nicht so gelaufen wie erwartet", analysierte der Oranje-Profi gegenüber dem niederländischen Portal "Ajax Showtime" seine ersten Monate beim FC Bayern, beschwichtigte jedoch: "Für mich ist das schade, aber ich komme gut damit zurecht."

Gravenberch ergänzte: "Im Idealfall würde ich gerne bei Bayern Erfolg haben. Aber wenn das nicht klappt und ich keine Chance bekomme, dann muss ich mich vielleicht umsehen."