Schiri-Ansetzung für FC Bayern ein gutes Omen?

IMAGO/JB Autissier

Clément Turpin leitet die Partie zwischen dem FC Bayern und Manchester City

Der kriselnde Fußball-Bundesligist FC Bayern braucht ein wahres Wunder, um doch noch ins Halbfinale der Champions League einziehen zu können. Die von der UEFA vorgenommene Schiedsrichter-Ansetzung könnte zumindest ein gutes Omen für die Münchner bedeuten.

Der Franzose Clément Turpin wird am Mittwoch (21:00 Uhr) das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen dem FC Bayern und Manchester City leiten, wie die UEFA am Montag mitteilte. Unterstützt wird er von seinen Landsmännern Nicolas Danos und Benjamin Pagès, der vierte Offizielle ist Jérémie Pignard. Auch das Video-Team um Jérôme Brisard und Willy Delajod kommt aus dem Nachbarland.

Der europäische Fußballverband setzt somit einen äußert erfahrenen Mann als Unparteiischen ein: Clément Turpin pfeift seit 2008 in der französischen Ligue 1, seit 2010 ist der 40-Jährige FIFA-Schiedsrichter. In der Ligue 1 blickt er bereits auf 265 Spiele zurück, in der Champions League sind es 42. Bei den beiden Weltmeisterschaften in Russland und in Katar war Turpin zudem insgesamt fünf Mal im Einsatz.

Beim FC Bayern, der am Mittwoch mit einer 0:3-Hypothek ins Rückspiel geht und auf ein wahres Königsklassen-Wunder hoffen muss, um doch noch die Titelchance in der Champions League aufrechtzuhalten, dürfte die Schiedsrichter-Ansetzung wohl äußerst wohlwollend zur Kenntnis genommen worden sein.

Denn: Die Münchner haben bislang noch keines der sieben Spiele mit Turpins Beteiligung verloren.

Nicht nur der FC Bayern hat gute Erinnerungen an Turpin

Erstmals in Kontakt kam der FC Bayern mit dem Franzosen in der Champions-League-Saison 2016/17, als man mit 1:0 gegen Atlético Madrid gewinnen konnte. Turpin leitete zudem die beiden in der Saison 2019/20 gewonnenen Spiele gegen die englischen Vertreter Tottenham Hotspur (7:2) und FC Chelsea (3:0). Auch beim 7:1 gegen Red Bull Salzburg im Achtelfinal-Rückspiel der Saison 2021/22 stand Turpin auf dem Rasen.

Insgesamt gewann der FC Bayern fünf Spiele unter seiner Leitung, zweimal ging die Partie unentschieden aus.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass nicht nur die Münchner gute Erinnerungen an Clément Turpin haben dürften. Zwar leitete er bislang erst zwei Spiele von Manchester City in der Champions League, diese konnten beide jedoch gewonnen werden - jeweils gegen deutsche Mannschaften. In der Saison 2015/16 wurde Borussia Mönchengladbach (2:1) besiegt, in 2019/20 wurde der FC Schalke 04 mit 7:0 abgefertigt.