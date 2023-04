Barca-Boss teilt heftig gegen Real Madrid aus

IMAGO/Marc Graupera Aloma

Teilte gegen Real Madrid aus: Barcelona-Boss Joan Laporta

Der FC Barcelona hat die Vorwürfe im "Fall Negreira" mit aller Schärfe zurückgewiesen. Auf einer eigens einberufenen Pressekonferenz stellte Barca-Präsident Joan Laporta am Montag die Ergebnisse einer vom Klub in Auftrag gegebenen Untersuchung vor - und teilte heftig gegen die Führungsebene von Real Madrid aus.

Der FC Barcelona sieht sich als großes Opfer einer Diskreditierungskampagne. Dem spanischen Tabellenführer wird seitens der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, zwischen 2001 und 2018 rund 7,3 Millionen Euro an das Unternehmen des früheren Schiedsrichterchefs José María Enríquez Negreira gezahlt zu haben, um sich dadurch Vorteile bei Schiedsrichterentscheidungen zu erkaufen. Der Klub behauptete stets, das Geld lediglich für Beraterdienste gezahlt zu haben.

Am Montagnachmittag bekräftigte Barcelona-Präsident Joan Laporta nun erneut, dass die Vorwürfe haltlos seien.

Durch die vom Klub in Auftrag gegebene Untersuchung könne er "bestätigen, dass der FC Barcelona nie eine Aktion mit dem Ziel oder der Absicht durchgeführt hat, den Wettbewerb zu verfälschen oder um einen sportlichen Vorteil zu erlangen. Das Finanzamt konnte nicht nachweisen, dass die geleisteten Zahlungen irgendein sportliches Ergebnis beeinflusst haben könnten".

Barca-Boss teilt gegen Real Madrid aus

Laporta ging zudem in den Angriffsmodus über: "Der FC Barcelona ist Opfer einer gigantischen Rufmordkampagne, die mithilfe von diffamierenden Unterstellungen geführt wird. In seiner 125-jährigen Geschichte war Barca auf und neben dem Spielfeld ein Vorbild für Fairplay. Barca ist ein Verein, der Werte vereint", so Laporta: "Wir wollen gewinnen, indem wir gut spielen und nicht durch die Hilfe von Schiedsrichtern."

Es gäbe "Gegner, die versuchen unser Image und unser Prestige zu zerstören, aber das ist ihnen nie gelungen und es wird ihnen auch nie gelingen", legte der Barcelona-Boss nach - und meinte damit vor allem den Erzrivalen Real Madrid, der sich "zur Wahrung der legitimen Interessen" aktiv in das Verfahren eingeschaltet hatte.

Laporta wetterte: "Es gibt einen Verein, der sich ungerecht behandelt fühlt. Jeder weiß, dass Real Madrid ein Verein ist, der historisch und aktuell von Schiedsrichterfehlern begünstigt wird." Seit 70 Jahren schon seien die Präsidenten der Schiedsrichterkommission "ehemalige Mitglieder, ehemalige Spieler oder ehemalige Manager von Real Madrid". Dass Real Madrid nun Vorwürfe gegenüber den FC Barcelona erhoben habe, sei ein "Beispiel von unerreichtem Zynismus".

Nicht nur Real Madrid geriet ins Visier des Barca-Bosses, auch LaLiga-Chef Javier Tebas wurde von Joan Laporta angegriffen. Tebas hatte öffentlich über die Möglichkeit gesprochen, dass Barcelona mit den Millionenzahlungen Einfluss auf die Unparteiischen hatte nehmen wollen. "Mit seinen ständigen Aussagen hat er die Kontroverse angeheizt und der Staatsanwaltschaft falsche Unterlagen zur Verfügung gestellt", polterte Laporta: "Ich fordere ihn auf, seine verbale Inkontinenz zu beenden, denn er tut der Institution, die er vertritt, keinen Gefallen."