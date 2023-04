Matthäus hinterfragt Bayerns Personal-Entscheidung

IMAGO/Laci Perenyi

Übt Kritik an den Personal-Entscheidungen des FC Bayern

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus glaubt zwar, dass ein Fußball-Wunder des FC Bayern im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Manchester City durchaus möglich ist. Doch grundsätzlich laufe in dieser Saison beim deutschen Rekordmeister viel zu viel falsch. Der TV-Experte ist alarmiert.

"Es kann klappen", so Lothar Matthäus mit Blick auf das Rückspiel gegen Manchester City am Mittwochabend (21:00 Uhr) in München, "auch wenn vor allem die Unruhe auf und außerhalb des Platzes nicht darauf hindeuten. Es ist in den letzten Monaten ein bisschen zu viel des Guten, was an der Säbener Straße negativ ablenkt".

Die Mannschaft von Neu-Trainer Thomas Tuchel geht mit einer 0:3-Hypothek aus dem Hinspiel in die Partie. Zudem hallt noch immer der Kabinen-Eklat um Sadio Mané nach, der für seine Attacke auf Leroy Sané für ein Spiel suspendiert wurde und zudem eine saftige Geldstrafe zahlen musste. Tuchel, so der 62-Jährige, müsse "jetzt vor allem durch viele Gespräche Einfluss" nehmen.

Matthäus über FC Bayern: "Passt nicht so viel zusammen"

Doch nicht nur die Unruhe in der Kabine gibt Matthäus bei seinem Ex-Arbeitgeber zu Bedenken. "Auch die Personalien auf dem Rasen werfen für mich oft Fragen auf", so der Weltmeister von 1990.

"Im ersten Schritt erschien es ganz sinnvoll, für jeden verletzen Spieler im Sommer, einen guten und teilweise teuren Ersatz zu verpflichten. Im Nachhinein muss ich sagen: Die meisten spielen nicht, sind unzufrieden. Die Ersatz-Spieler sind frustriert, weil ihnen trotz verletzter Kollegen noch mehr Stars vor die Nase gesetzt wurden", hob er hervor.

Matthäus bezog sich dabei auf Außenverteidiger Josip Stanisic, "der bei seinen Einsätzen abgeliefert hat", sowie auf Mathys Tel, der nie spielen dürfe, "obwohl der Mittelstürmer ausfällt". Der TV-Experte fragt sich: "Hieß es nicht, er ist das Top-Talent in Europa im Bereich der 18-Jährigen und dann reicht es nicht mal gegen Hoffenheim? Ryan Gravenberch hat anscheinend auch langsam keine Lust mehr. Also, es passt momentan nicht so viel zusammen."