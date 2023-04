Bericht: FC Bayern erteilt Gravenberch Wechselverbot

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Verlässt Ryan Gravenberch den FC Bayern doch nicht?

Rund um Ryan Gravenberch vom FC Bayern bahnt sich wohl eine Transfer-Kehrtwende an. Einem möglichen Wechsel nach England schieben die Bosse des deutschen Rekordmeisters angeblich einen Riegel vor.

Wie "Sky" berichtet, wird der FC Bayern Gravenberch im Sommer nicht ziehen lassen, der Niederländer sei "unverkäuflich", heißt es.

"Ja, er ist unzufrieden mit seiner Situation und Arsenal und Liverpool interessieren sich für ihn", sagte Reporter Florian Plettenberg, stellte aber klar: "Der Spieler steht im Sommer definitiv NICHT zum Verkauf - das haben die Bosse und Thomas Tuchel bestätigt. Sie alle glauben an ihn. Bayern wird sich keine Angebote für Gravenberch anhören."

Am Montag hatte das Portal "fussballtransfers.com" noch berichtet, dass sich Gravenberchs Management noch in dieser Woche mit Vertretern des FC Liverpool, des FC Arsenal und von Manchester United treffen will, um einen Wechsel im Sommer auszuloten.

Gravenberch war erst im Sommer für 18,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zum FC Bayern gewechselt. Bei den Münchnern unterschrieb der 20-Jährige einen Vertrag bis 2027.

Beim deutschen Rekordmeister kommt der Mittelfeldspieler aber kaum zum Zug. 18 Bundesliga-Einsätze stehen in dieser Saison lediglich zu Buche, erst einmal dürfte er von Beginn an ran, über 90 Minuten stand er noch kein einziges Mal auf dem Platz.

Das sagt Tuchel zu Gravenberch

Große Hoffnungen auf mehr Einsatzzeiten in naher Zukunft machte Tuchel seinem Schützling zuletzt nicht.

"Jetzt geht es darum, in diesem kurzen Zeitfenster geduldig und gleichzeitig ungeduldig zu sein", betonte der Coach und erklärte: "Er muss geduldig anerkennen, dass jetzt nicht der Zeitpunkt für große personelle Veränderungen bei uns innerhalb der Mannschaft ist. Aber er muss sich auch in jeder einzelnen Trainingseinheit aufdrängen, damit wir nicht mehr an ihm vorbeikommen."

Aus seinen Wechsel-Gedanken machte Gravenberch derweil keinen Hehl. "Im Idealfall würde ich gerne bei Bayern Erfolg haben. Aber wenn das nicht klappt und ich keine Chance bekomme, dann muss ich mich vielleicht umsehen", sagte der Oranje-Profi gegenüber dem niederländischen Portal "Ajax Showtime".