SGE-Offerte für BVB-Leihgabe Knauff enthüllt

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Thomas Thienel

Eintracht Frankfurt will BVB-Leihgabe Ansgar Knauff dauerhaft verpflichten

Bis zum Saisonende ist Ansgar Knauff noch von Borussia Dortmund an Eintracht Frankfurt verliehen. Die SGE will wohl auch darüber hinaus mit dem 21 Jahre alten Stürmer zusammenarbeiten.

Wie "Sky"-Reporter Florian Plettenberg bei Twitter berichtet, bereitet Eintracht Frankfurt ein offizielles Angebot für Knauff vor. Demnach soll die Offerte noch in dieser Woche in der Geschäftsstelle des BVB ankommen.

Die Höhe des Angebotes soll bei vier bis sechs Millionen Euro liegen. Die "Bild" hatte zuvor schon von einer Ablösesumme von fünf Millionen Euro berichtet.

Knauffs Vertrag beim BVB ist noch bis Ende Juni 2024 datiert. Stand jetzt kehrt der Youngster im Sommer zu den Schwarz-Gelben zurück. Doch eine Perspektive auf einen Stammplatz hat er dort wohl eher nicht.

Knauff war im Winter 2021/2022 von Borussia Dortmund zu Eintracht Frankfurt gewechselt, gewann mit der SGE in der selben Saison prompt die Europa League und wurde von der UEFA zum besten jungen Spieler gekürt.

Einen Stammplatz hat Knauff in der aktuellen Saison aber nicht mehr inne. In der Bundesliga kommt der U21-Nationalspieler Deutschlands auf 20 Einsätze, von Beginn an durfte er lediglich zwölf Mal ran. Die Ausbeute von einem Tor und zwei Vorlagen ist ebenfalls ausbaufähig.

Dennoch will Frankfurt die BVB-Leihgabe offenbar fest verpflichten.

BVB oder Eintracht Frankfurt? Knauff hält sich bedeckt

Knauff selbst hielt sich bezüglich seiner Zukunft zuletzt bedeckt. Er selbst sehe seine Lage "entspannt", erklärte der Offensivmann im Januar gegenüber dem "kicker". "Das Wichtigste ist das Sportliche, das zeigt auch die Entscheidung für die Leihe", äußerte sich Knauff damals.

SGE und BVB seien "beides tolle Vereine mit fantastischen Fans und Hammer-Stadien", lobte der Rechtsaußen, aber: "Was ab dem Sommer ist, weiß ich jetzt noch nicht."