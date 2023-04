Matthäus mit düsterer BVB-Prognose

IMAGO/Mladen Lackovic

Lothar Matthäus bewertet die Titelchancen des BVB

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus sieht Borussia Dortmunds Titelchancen in der Fußball-Bundesliga nach dem bitteren 3:3 beim VfB Stuttgart schwinden - und speziell ein Problem beim BVB.

"Vor allem fehlt ihnen die Leichtigkeit der letzten Monate", schrieb Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne über die Dortmunder, die nach einer fulminanten Siegesserie zu Jahresbeginn zuletzt schwächelten.

"Blamage in München, noch schlechter im Pokal in Leipzig und jetzt die maximale Dummheit in Stuttgart, um es mit den Worten von Edin Terzic zu sagen. Ja, vielleicht mogeln sie sich noch zu ein paar Siegen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihnen dieses 3:3 den Rest gegeben hat, ist genauso groß", ergänzte Matthäus.

Zwar ist der BVB rein punktemäßig angesichts von zwei Zählern Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern weiter voll im Rennen. Das Momentum ist allerdings längst nicht mehr auf der Seite der Schwarz-Gelben.

"Enttäuschung, Frust, eine gewisse Aggressivität" beim BVB

"Es gibt halt Gründe, warum wir es in den vergangenen zehn Jahren nicht geschafft haben, ganz oben zu stehen", sagte ein extrem enttäuschter Edin Terzic nach dem Fiasko in Stuttgart, "unnötig" und "dumm" sei die gefühlte Niederlage gewesen. "Es war alles vorbereitet, um die drei Punkte mitzunehmen."

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl fand ebenfalls deutliche Worte. "Ich habe einfach nur komplettes Unverständnis über diese zweite Halbzeit. Es ist eine große Enttäuschung, Frust, eine gewisse Aggressivität, die ich gerade nach dem Spiel verspürt habe. Ich muss das jetzt erstmal sacken lassen. Wir haben uns viel kaputtgemacht", so der langjährige Dortmunder Kapitän.

Dass der BVB in Überzahl zunächst eine 2:0-Führung aus der Hand gab und nach Giovanni Reynas Treffer zum 3:2 (90. +2) noch den Ausgleich durch VfB-Stürmer Silas (90. +7) kassierte, sei "nicht zu erklären".